El estatus social determina el éxito reproductivo de las gorilas de montaña

Madrid, 3 jun (EFE).- La posición dominante entre las hembras de gorilas de montaña no tiene relación con el tamaño de su cuerpo, pero sí influye en el aumento de su éxito reproductivo, según un estudio que publica Plos One.

El estudio liderado por el Instituto Max Planck indica que las hembras de gorila de montaña con un alto rango en la manada "produjeron descendencia con mayor frecuencia, quizás como resultado del acceso preferencial a los machos", según la revista.

El gorila de montaña es el primate vivo más grande y los machos puede pesar unos 200 kilos, lo que supone dos veces más que las hembras.

El tamaño corporal es un importante factor que determina la capacidad de lucha en muchos animales y estudios anteriores han señalado que influye en el estatus social de los gorilas de montaña machos.

Un equipo de expertos dirigido por Edward Wright del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva (Alemania) estudió si esa misma relación con la envergadura existe entre las gorilas hembras.

Muy pocos estudios, según los autores, han examinado la interrelación entre el tamaño corporal, el rango de dominio y el éxito reproductivo.

Por ello, indicaron, fue "interesante descubrir que, aunque las hembras de gorilas de rango superior tenían intervalos entre nacimientos significativamente más cortos que las de rango inferior, lo cual es un indicador para el éxito reproductivo, ninguna de estas variables se relacionaba significativamente con el tamaño corporal".

Para realizar el estudio, los investigadores midieron el cuerpo de 34 hembras de gorila de montaña, que son seguidas por el Fondo Internacional para los Gorilas de Dian Fossey en el Parque Nacional de los Volcanes de Ruanda.

Los investigadores combinaron datos sobre el rango de dominio a partir de observaciones del comportamiento realizadas a diario desde el año 2000, con estimaciones de la anchura de la espalda y la longitud del cuerpo de cada hembra adulta, para lo que emplearon un láser y una cámara digital.

Al contrario que en muchas especies de mamíferos, el estudio señala que el rango de dominación "no estaba relacionado con el tamaño del cuerpo de las gorilas de montaña", agrega la nota.

Los resultados sugieren que factores diferentes a la fuerza física, como la edad o la afinidad de grupo "son más importantes para determinar la jerarquía de dominación entre las gorilas de montaña".

La jerarquía ofrece beneficios reproductivos, incluso para una especie con un abundante suministro de alimentos durante todo el año, destacaron los autores.