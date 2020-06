Primera moneda de oro acuñada en EE.UU. puede venderse en US$15M

(Bloomberg) -- Una de las monedas más codiciadas del mundo está llegando al mercado.El doblón Brasher, la primera moneda de oro acuñada en Estados Unidos, se está ofreciendo de forma privada a un precio inicial de US$15 millones, según el asesor numismático Jeff Sherid. Su firma con sede en Los Ángeles, PCAG Inc., está comercializando la moneda en nombre de un coleccionista que solo identifica como un exejecutivo de Wall Street.

El doblón está fechado en 1787, 11 años después de la firma de la Declaración de Independencia, el mismo año en que se redactó la Constitución y cinco años antes de la apertura de La Casa de Moneda de Filadelfia. Ephraim Brasher, vecino de la casa de al lado de George Washington en la calle Cherry de Nueva York, acuñó en privado un pequeño lote de monedas y grabó esta versión única con su sello distintivo “EB” en el pecho del águila. Es casi seguro que el entonces futuro presidente las tomó, según el numismático John Albanese, fundador de Certified Acceptance Corp., un servicio de verificación de monedas.“Si hablas con nerds numismáticos y expertos de antaño, supongo que todos dirían que el doblón de Brasher es la mejor moneda de la historia”, sostuvo Albanese.

La incertidumbre que rodea el propósito original de la moneda se suma a su mística. Los historiadores creen que puede haber estado destinada a la circulación, aunque algunos teorizan que podría haber sido un prototipo o un recuerdo. Sobreviven siete ejemplares, pero los otros, incluido uno en el museo Smithsonian, están estampados en el ala del águila en lugar de en el medio de él.La moneda también tiene un lugar en la cultura pop. El detective privado de ficción Philip Marlowe lo buscó en la novela de 1942 de Raymond Chandler “La ventana siniestra” y en una versión cinematográfica posterior.Frecuentemente se hacen ofertas privadas en torno a los US$4.000 millones en el mercado de monedas raras y los precios se mantienen en reserva. El registro de subasta récord para una sola moneda se estableció en 2013, cuando un dólar de plata Flowing Hair de 1794 se vendió por US$10 millones.El doblón Brasher probablemente se convertirá, algún día, en la primera moneda de US$100 millones, predice Albanese. Originalmente valía alrededor de US$15, luego se vendió por US$625.000 en 1981, por US$2,99 millones en 2005 y por US$7,4 millones en 2011. El propietario actual pagó una suma no revelada en una transacción privada de 2015.

Nota Original:First U.S. Gold Coin May Fetch $15 Million in Private Sale

©2020 Bloomberg L.P.