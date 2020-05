Crudo ahora enfrenta incertidumbre en demanda tras alza récord

(Bloomberg) -- El petróleo tuvo el mayor avance mensual registrado, solo unas pocas semanas después de que los precios cayeran drásticamente por debajo de cero.

El crudo subió alrededor de 88% en mayo y el viernes los futuros de Estados Unidos superaron los US$35 por barril por primera vez desde marzo, impulsado por drásticos límites en el suministro de productores de todo el mundo. Aun así, los precios están muy por debajo de los niveles de principios de año y puede ser que la demanda, que fue destruida por la crisis del coronavirus, deba mostrar una mejora sostenida para que la recuperación se extienda.

Por ahora, las perspectivas para el consumo parecen sombrías, aunque está en vías de recuperación. Mientras que los confinamientos relacionados con el coronavirus se están flexibilizando, la demanda aún no se ha recuperado en EE.UU. La ventas de combustible, que se vieron fuertemente afectadas en naciones europeas como España e Italia tardarán tiempo en recuperarse. China es un punto positivo, pero el resto de Asia sigue pasando por dificultades.

La cantidad de perforadoras en operación en EE.UU. disminuyó por undécima semana, lo que ha contenido el exceso de crudo que inundó el mercado. Sin embargo, existe el riesgo de que el alza del petróleo pueda tentar a los productores a volver a aumentar la extracción.

“Al final del día, lo que está impulsando todo es la demanda de combustible”, dijo Tom O’Connor, director senior de mercados petroleros de la consultora global ICF. “Habrá una depresión subyacente en la demanda que estará allí por algún tiempo”.

Los futuros del crudo estadounidense fluctuaron el viernes, cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, defendió una acción agresiva para proteger la economía mientras dure la pandemia. Los precios subieron al cierre y el crudo West Texas Intermediate cerró con un alza de 5,3% a US$35,49 por barril, después de caer un 4% durante la sesión. Los futuros experimentaron el mayor aumento mensual del que se tenga registros entre los datos existentes desde 1983.

