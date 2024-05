El presidente electo de Panamá planea realizar repatriaciones de migrantes en el Tapón de Darién

El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, ha mostrado este jueves su intención de realizar repatriaciones de migrantes que se encuentren en el Tapón del Darién, una zona de selva que conecta Colombia y Panamá y que está considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. "El concepto de cierre que he esbozado implica un concepto filosófico que guarda relación con cerrar la frontera en función de que iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo apego a los Derechos Humanos", ha expresado Mulino durante su intervención. Tras ello, ha explicado que las repatriaciones se producirán para que los migrantes que llegan a la zona "sepan" que van a ser devueltos a sus países de origen. "Haré un esfuerzo, que ya comencé a hablar para terminar la odisea del Darién, que no tiene razón de ser. Y reitero que Panamá y nuestro Darién no es una ruta de tránsito", ha añadido. Durante la jornada previa, el presidente panameño habló por teléfono con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para abordar la "importancia de trabajar juntos para gestionar la migración de forma segura y humana", uno de los principales desafíos de la región y cuyos movimientos masivos han provocado una carga humanitaria a través de la selva del Darién que el anterior gobierno no ha sabido abordar. Según datos del Ministerio de Seguridad de Panamá, casi 110.000 migrantes y refugiados han cruzado en el primer trimestre del año el Tapón del Darién. Los venezolanos suponen mayoría, con más de 69.500 en el primer trimestre, seguidos de ecuatorianos, haitianos y colombianos. El Tapón del Darién se extiende por 17.000 kilómetros cuadrados y, aunque no existe una cifra cerrad de fallecidos en esta ruta, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que han muerto al menos 380 personas desde el año 2014. Además, las ONG han advertido de que las redes que trafican con seres humanos cometen todo tipo de abusos contra los migrantes, que pueden tardar hasta diez días en atravesar la selva, acompañados en muchos casos de menores u otras personas especialmente vulnerables.