Candidato independiente Robert Kennedy Jr. reveló que tiene un gusano muerto en el cerebro

Nueva York, 8 may (EFE).- El candidato independiente a la Presidencia de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., el 'díscolo' de la saga Kennedy, reveló en una declaración judicial en 2012 que sus médicos le dijeron que tiene un gusano muerto en el cerebro, según recoge este miércoles The New York Times.

El Times tuvo acceso a la declaración, relacionada con el proceso de divorcio de Kennedy Jr., en la que este explica que en 2010 sufría pérdida de memoria y confusión mental, por lo que se sometió a unas pruebas que mostraron una "mancha negra" en su cerebro, identificada inicialmente como un tumor.

No obstante, cuando se preparaba para ser operado, otro médico lo llamó con una segunda opinión. La anomalía en el escáner cerebral "fue causada por un gusano que se metió en mi cerebro y se comió una porción y entonces murió", sostuvo el político en su declaración.

Kennedy Jr. se sometió a más pruebas y a lo largo de semanas no hubo cambios en la "mancha", por lo cual los médicos concluyeron que el quiste correspondía a "los restos de un parásito", que él sospecha que contrajo en algún viaje al Sur de Asia, según dijo recientemente al Times.

El sobrino del presidente estadounidense John F. Kennedy (1961-1963) divulgó el hallazgo durante el proceso de divorcio de su exesposa Mary Richardson y mantuvo que sufría "problemas cognitivos" y pérdida de memoria a corto y largo plazo para argumentar que tenía un menor poder adquisitivo.

El candidato indicó al Times que se recuperó de los síntomas, no siguió un tratamiento ni sufre repercusiones, y su portavoz, preguntada por la posibilidad de que su salud lo perjudique si llega a ser presidente, respondió que es "una sugerencia hilarante, dada la competencia".

La edad y la salud de los principales candidatos a la Casa Blanca es una de las grandes preocupaciones de los votantes de cara a las elecciones de noviembre: el demócrata Joe Biden tiene 81 años y el republicano Donald Trump 77.

Kennedy Jr., de 70 años, considerado la 'oveja negra' de los Kennedy y conocido por su postura antivacunas, padece una condición coronaria común que lo ha llevado a ser hospitalizado al menos cuatro veces, pero aseguró que no ha sufrido incidentes en más de una década.

Además, en las mismas fechas en que se enteró del gusano en el cerebro, el político fue diagnosticado con intoxicación por mercurio atribuida a una gran ingesta de pescado contaminado con ese metal pesado, que puede provocar problemas neurológicos graves.

Aunque Kennedy Jr. no tiene posibilidad de arrancar la Presidencia de Estados Unidos a demócratas o republicanos, su simple presencia en las papeletas puede causar un daño irreparable a uno de los dos grandes partidos. EFE

nqs/fjo/ea