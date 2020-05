La FDA halla carcinógeno en algunas versiones de metformina

(Bloomberg) -- Reguladores de Estados Unidos están contactando a compañías farmacéuticas que producen un medicamento popular para la diabetes después de que se descubriera que algunas de las píldoras contienen altos niveles de un químico que puede causar cáncer.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. halló N-nitrosodimetilamina, o NDMA, en cantidades superiores a las aceptables en algunas versiones de metformina de liberación prolongada, dijo Sarah Peddicord, portavoz de la agencia, en un comunicado a Bloomberg. La Organización Mundial de la Salud clasifica la NDMA como un probable carcinógeno humano.

Las personas con diabetes tipo 2 toman metformina para controlar altos niveles de azúcar en la sangre. Cerca de 21 millones de prescripciones para la versión de liberación prolongada fueron entregadas en EE.UU. el año pasado, según datos compilados por Bloomberg Intelligence. Estas representan aproximadamente una cuarta parte de las prescripciones generales de metformina.

Se esperan algunos retiros de metformina tan pronto como esta semana, aunque no estaba claro qué compañías planeaban retirar sus productos de las farmacias, según una persona familiarizada con el asunto. La metformina es fabricada para el mercado estadounidense por numerosos fabricantes de medicamentos genéricos en todo el mundo.

“No podemos confirmar o negar una acción de retiro antes de que se ejecute”, dijo Peddicord. La FDA “continuará tomando medidas rápidas y apropiadas cuando sea necesario para proteger a los consumidores estadounidenses”.

La agencia no ha encontrado niveles elevados de NDMA en metformina de liberación inmediata, dijo Peddicord. Indicó que los pacientes no deben dejar de tomar los medicamentos sin consultar primero a su médico.

La FDA comenzó a investigar la metformina en diciembre después de que algunas versiones del medicamento vendido en otros países estaban contaminadas con NDMA. En febrero, la agencia dijo que no había encontrado NDMA en cantidades superiores a los límites aceptables.

La metformina sería el tercer medicamento de amplio uso en ser retirado en los últimos años por temas relacionados con NDMA.

El comité financiero del Senado tiene programada una audiencia la próxima semana para examinar la capacidad de la FDA en la adecuada inspección de las instalaciones de producción de medicamentos en el extranjero.

La metformina fue retirada en Singapur a fines del año pasado y en Canadá a principios de este año debido a preocupaciones sobre contaminación por NDMA.

Nota Original:FDA Finds Carcinogen in Some Versions of Popular Diabetes Drug

©2020 Bloomberg L.P.