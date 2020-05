Muere Otto de la Rocha, artista icónico de la cultura popular de Nicaragua

imagen de archivo del cantante Otto de la Rocha participa en un concierto el 27 octubre 2016, en un homenaje dedicado al cantautor nicaragüense Carlos Mejia Godoy en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 25 may (EFE).- El veterano artista Otto de la Rocha, un icono de la cultura popular de Nicaragua, falleció este lunes a los 86 años, víctima de una enfermedad “que uno no espera”, informó el Gobierno nicaragüense.

De la Rocha, conocido por interpretar algunos de los personajes radiales más populares de los dos últimos siglos en Nicaragua, llevaba cuatro años sufriendo “una de esas enfermedades que uno no se espera, pero que llegan”, dijo la esposa del presidente Daniel Ortega, vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.

En los últimos 30 años de su vida, De la Rocha fue reconocido por interpretar a Aniceto Prieto, el personaje principal del programa radial “Lencho Catarrán”, que recurría a la comedia para contar las historias de un joven pícaro y holgazán, al que sus “bandidencias” impedían que la fuera bien en la vida, incluyendo la conquista de su eterno amor, la “Lupita”, interpretada por la esposa del artista, la actriz Georgina Valdivia.

Murillo protagonizó un momento digno de "Lencho Catarrán" durante su mensaje por la muerte del artista, al llamar “Lupita” a Valdivia, y luego corregir bajo “Gina”, apodo con que se conoce a las mujeres llamadas Georgina en Nicaragua.

De la Rocha también fue conocido en las últimas décadas por “La palomita mensajera”, un programa radial con humor en doble sentido, en el que leía los mensajes que se intercambiaba gente del campo y la ciudad, o de Nicaragua con Costa Rica, brindaba consejos, se burlaba de canciones ridículas, y arengaba a los estudiantes que no cumplían con sus deberes.

Ya desde mediados del siglo pasado, De la Rocha era conocido por sus interpretaciones de Lencho Catarrán, personaje del programa radial del mismo nombre, que le sirvió de inspiración para crear posteriormente a Aniceto Prieto, y por interpretar al Indio Filomeno, personajes que imitaban a un campesino con la clásica viveza de pueblo, que marcaron una época en Nicaragua.

De la Rocha fue un artista precoz, que se estableció en el mundo de la radio nicaragüense desde que era un adolescente de 13 años, y también destacó como compositor y cantante.

Entre sus canciones más destacadas están “Managua, linda Managua”, “La Pelo´e maiz”, “Plutarco Malpaisillo” y “Una canción”.

La semana pasada, el artista, de afinidad sandinista, se vio envuelto en una polémica, ya que se había difundido la noticia de su supuesta muerte, lo que fue negado por sus allegados.

La misma polémica envolvió al exalcalde de Managua Dionisio Marenco cuyos familiares también desmintieron su deceso días antes de confirmarlo.

Algunos de los sandinistas más conocidos en Nicaragua, todos de la tercera edad, suelen verse envueltos en polémicas referidas al verdadero día de su muerte.