México supera los 71.000 contagios y suma 7.633 muertes por COVID-19

Un paciente que padeció COVID-19 sale este lunes, en silla de ruedas, del Hospital inflable de Respuesta Inmediata para detectar, asistir y aislar posibles casos de Coronavirus, en la Ciudad de Pachuca en el estado de Hidalgo (México). EFE/ David Martínez Pelcastre

México, 25 may (EFE).- México llegó a 71.105 casos confirmados con 7.633 decesos por el COVID-19 con la notificación este lunes de 2.485 nuevos contagios y de 239 fallecimientos, informaron las autoridades sanitarias del país.

En esta día, se superaron los 71.000 contagios de la enfermedad y además, México está muy cerca de llegar a la cifra de los 8.000 muertos que las autoridades pronosticaron que se alcanzarían durante la pandemia del coronavirus.

Los casos confirmados pasaron de los 68.620 del domingo a los 71.105 de este lunes, con un incremento del 3,6 %, equivalentes a 2.485 contagios, explicó el director de Epidemiología, José Luis Alomía.

Alrededor de una quinta parte de los contagios acumulados, 14.020 son considerados casos activos y por lo tanto considerados como la epidemia activa, con la Ciudad de México y el Estado de México como las entidades territoriales de "mayor intensidad de transmisión", explicó el médico.

Alomía precisó que el 80 % de los 32 estados del país presentan menos de 500 casos activos y que tanto la capital mexicana, como el Estado de México y Tabasco y Sinaloa concentran la mayor actividad en casos confirmados.

Además de los 7.633 decesos originados por el coronavirus, las autoridades sanitarias tienen un total de 641 muertes sospechosas que están a la espera de que los resultados de laboratorio para definir si han sido o no por el COVID-19.

La ocupación hospitalaria alcanzó una media de 39 % de las camas disponibles para enfermos no graves y de un 35 % de las camas de terapia intensiva dotadas con ventilador; la Ciudad de México registra los porcentajes más altos con 78 % y 65 %, respectivamente.

Alomía confirmó que la edad media de los casos confirmados acumulados de coronavirus es de 46 años de los cuales el 57 % son hombres y el 43 % son mujeres.

En cuanto a las defunciones, la edad promedio de muerte se sitúa en el rango de 50 a 60 años, la mayoría de ellos varones, explicó Alomía.

Las principales comorbilidades presentes en los casos de fallecimiento son la hipertensión en un 48 %, la diabetes en un 37,6 % y la obesidad en un 26,7 %, agregó el experto.

México concluirá el próximo sábado las jornadas de mitigación y de confinamiento que comenzaron el pasado 20 de marzo, para dar pase a una nueva normalidad en la que estarán vigentes nuevas medidas para evitar contagios.

El Gobierno mexicano prepara para el 1 de junio la "nueva normalidad", un plan económico que arrancó de forma parcial esta última semana en 300 "municipios de la esperanza", demarcaciones sin COVID-19 que además no colindan con territorios con contagios.

Este plan, que implica un semáforo de cuatro colores para definir la actividad económica permitida por cada entidad, comenzará a aplicarse a nivel nacional el próximo lunes.