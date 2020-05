Italia se prepara para el turismo con pruebas gratuitas y pasaporte sanitario

EFE/EPA/CESARE ABBATE

Roma, 26 may (EFE).- Las regiones italianas se preparan para la llegada del turismo a partir del 3 de junio, cuando el país abra sus fronteras con la Unión Europea (UE), con iniciativas como pasaportes sanitarios o pruebas gratuitas para comprobar que los ciudadanos que llegan no están contagiados con coronavirus.

"Nos gustaría ofrecer a todos los turistas que vienen una prueba gratis o un test serológico (que detecta si una persona ya ha desarrollado los anticuerpos contra la COVID-19)", ha explicado hoy el presidente de la provincia autónoma de Bolzano (norte), Arno Kompatscher, en declaraciones a la radio pública RAI.

Es la propuesta de esta pequeña provincia, situada a los pies de los Alpes, que también estudia establecer "zonas libres de COVID-19" en hoteles y otros alojamientos, áreas a las que solo se podrá acceder si se ha realizado previamente una prueba sanitaria que demuestre que no se está infectado.

Las autoridades de la isla de Cerdeña analizan por su parte si será posible solicitar a los turistas un pasaporte sanitario o un certificado que demuestre que no tienen coronavirus.

El próximo 3 de junio, Italia abrirá sus fronteras a los ciudadanos de la UE como medida para incentivar el turismo, que representa casi el 13 % del producto interior bruto (PIB).

El Gobierno italiano ya ha anunciado que permitirá los movimientos sin restricciones por todo el país y ultima los detalles del plan para presentarlo en los próximos días.

Según los medios italianos, el Ejecutivo analiza si permitir una apertura total o retrasar al menos una semana los movimientos de ciudadanos de regiones como Lombardía y Piamonte, las más afectadas por la pandemia, para seguir controlando los casos de contagio.

En los últimos días se han visto imágenes de jóvenes reunidos en zonas de ocio y fiestas nocturnas de diversas ciudades del país, a pesar de que las aglomeraciones todavía están prohibidas.

Para controlar que las medidas de seguridad se cumplen en el país, el Gobierno reclutará esta semana 60.000 voluntarios que vigilarán estos espacios.

En Milán, capital de Lombardía, las autoridades locales ya han anunciado que van a prohibir la venta de alcohol para llevar por parte de restaurantes y bares a partir de las 19.00 horas, para evitar que los jóvenes compren cervezas u otro tipo de alcohol y lo beban en la calle, pero sí estará permitido su consumo en las mesas de esos locales, que deberán respetar los protocolos de seguridad.

"Esperemos que el próximo fin de semana mejore un poco la cosa", ha dicho el alcalde de Milán, Giuseppe Sala.