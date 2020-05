Nissan no ha confirmado si planea cerrar la planta de Barcelona, según el secretario de Industria español

FOTO DE ARCHIVO: El logo de Nissan en un evento en Tokio, el 24 de octubre de 2019. REUTERS/Edgar Su

25 may (Reuters) - Nissan Motor no ha confirmado si planea cerrar su planta en Barcelona, dijo el lunes el secretario de Estado de Industria español.

"No hay ninguna confirmación oficial de cierre por parte de la empresa", dijo el secretario de Industria y Pyme, Raúl Blanco, en un encuentro virtual con la prensa. "No tenemos noticias al respecto".Fuentes con conocimiento del asunto han dicho a Reuters que la compañía puede estar considerando el cierre de la fábrica, pero no ha tomado ninguna decisión todavía.

(Información de Isla Binnie; editado por Andrei Khalip; traducido por Andrea Ariet en Gdansk)