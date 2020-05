La muerte de una popular luchadora japonesa desata las críticas al ciberacoso

“Es importante instruir a los usuarios de Internet en que no deben hacer críticas ofensivas y calumnias”, dijo este lunes el jefe de gabinete del gobierno nipón, Yoshihide Suga, al ser preguntado en rueda de prensa por este fallecimiento. EFE/EPA/KIMIMASA MAYAM/Archivo

Tokio, 25 may (EFE).- La muerte de la popular luchadora japonesa profesional Hana Kimura, criticada por algunos usuarios de redes sociales durante su paso por el programa de telerrealidad “Terrace House”, ha levantado una ola de reacciones contra el ciberacoso a la que se sumó este lunes el portavoz del gobierno nipón.

Aunque no se ha anunciado oficialmente el motivo de su fallecimiento, Kimura, de 22 años, publicó en redes sociales el mismo sábado en el que se anunció su muerte una fotografía de ella junto a un gato, acompañada de un mensaje que rezaba: “Te quiero, ten una vida larga y feliz. Lo siento”.

Según confirmaron fuentes cercanas al caso a la agencia local Kyodo, Kimura era objeto de ciberacoso durante su participación en la actual temporada del programa japonés de popularidad internacional “Terrace House”, distribuido por la plataforma de contenidos Netflix.

“Es importante instruir a los usuarios de Internet en que no deben hacer críticas ofensivas y calumnias”, dijo este lunes el jefe de gabinete del gobierno nipón, Yoshihide Suga, al ser preguntado en rueda de prensa por este fallecimiento.

Suga señaló que la regulación de los comentarios ofensivos es responsabilidad de los proveedores de las propias redes sociales e indicó que el Ejecutivo nipón formó el mes pasado un equipo de trabajo para “tomar las medidas apropiadas” ante infracciones en Internet.

Desde que la liga japonesa femenina de lucha libre Stardom informara de la muerte el pasado sábado, las muestras de pésame y apoyo por redes sociales hacia la joven se han multiplicado.

“Todos tenéis que despertar… Estas son personas reales. No solo personajes en una serie de televisión, película o lo que sea. Trágico. Descansa en paz, Hana. Te fuiste demasiado pronto”, tuiteó la luchadora profesional de WWE Dakota Kai.

Stardom, que pidió respeto y tiempo para “procesar las cosas” al anunciar la muerte, definió este domingo por redes sociales a Kimura como “divertida, carismática y verdaderamente amable”.

“Seguramente Hana esté mirando abajo y sonriendo ante todo el amor. Sed amable unos con otros”, destacó el mensaje publicado por la cuenta de Stardom.

La cuenta oficial de “Terrace House”, un exitoso programa con varias temporadas de cuyo reparto Kimura seguía siendo parte, expresó por Twitter su pésame a la familia y anunció que el estreno del próximo episodio, programado para este lunes, fue cancelado.

La elaboración de nuevos episodios del programa, donde seis jóvenes conviven en un apartamento y se estudian las relaciones entre ellos, ya estaba parada debido a la pandemia de la COVID-19, lo que llevó a los participantes a volver a sus casas.