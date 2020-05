Baloncesto mexicano prepara temporada con reducción de la mitad de sus gastos

El presidente del equipo de baloncesto Fuerza Regia, Sergio Ganem, durante la presentación en Ciudad de México (México), de los juegos de final 2019-2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México. EFE/ Jorge Núñez/Archivo

Monterrey (México), 23 may (EFE).- El presidente de la Liga Nacional de Baloncesto mexicana (LNBP), Sergio Ganem, explicó a Efe este sábado que prepara un plan para reducir a la mitad sus costos en la campaña 2020 que se jugará bajo el contexto de la COVID-19.

"Lo primero será hacer una temporada en tres meses con todo y fase final, además de jugar de jueves a domingo sin descansar entre juegos. Buscaremos un convenio con una línea de autobús nacional para tratar que todos los viajes sean por carretera y algún acuerdo con los hoteles para el alojamiento", comentó.

La LNBP anunció el martes después de celebrar su congreso nacional que los dueños de los equipos acordaron llevar a cabo la campaña 2020 a pesar de la pandemia de la COVID-19 que en México suma 62.527 casos confirmados y 6.989 defunciones.

Entre las especificaciones que tendrá esta temporada de transición, como la llamó Ganem, será contar sólo con 13 de los 17 equipos que participaron en la campaña pasada y contemplar de inicio 24 juegos de temporada regular.

"Estos 13 equipos que dieron su carta de participación tienen que refrendarlo a más tardar el 30 de junio. Estaríamos dispuestos a realizar una campaña con dos equipos si es que son los únicos que confirman", agregó.

Ganem reveló que equipos de la LNBP perdieron acuerdos con patrocinadores y que las escuadras que no participarán, salvo Capitanes, será por no tener viabilidad financiera y en algunos casos sus recintos son usados como hospitales móviles; sin embargo, el presidente de la Liga aseguró que pueden regresar el próximo año.

Capitanes no participará esta temporada porque jugará el próximo curso en la Liga de Desarrollo de la NBA.

Entre los escenarios que contempla la LNBP está el de jugar sin público, algo que sería viable, así como con un número determinado de aficionados. Incluso meditan la posibilidad de hacer una temporada gratuita.

"Estamos evaluando si financieramente es posible darle entrada gratuita a los aficionados, ahora es un 50 por ciento de realidad. Para que se pueda hacer tendríamos que ajustar nuestros números con los equipos que confirmen el 30 de junio. En el caso de Fuerza Regia (del que Ganem es presidente), es casi un hecho", mencionó.

El mandamás de la LNBP pronostica que 15 días antes del arranque de la campaña 2020 será la pretemporada y que plantean partidos amistosos entre los equipos participantes.

El pasado 19 de febrero, los Soles de Mexicali, entrenados por el español Iván Deniz, lograron su cuarto campeonato al vencer en la final a Fuerza Regia, del ibérico Francisco Olmos.