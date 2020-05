"Glitter", el álbum maldito de Mariah Carey, en "streaming" 19 años después

La cantante norteamericana Mariah Carey en una escena de la película "Glitter". EFE/Archivo

Madrid, 22 may (EFE).- "Glitter", el álbum maldito de Mariah Carey, ha llegado por sorpresa este viernes y por primera vez a las plataformas digitales de "streaming" como Spotify, 19 años después su lanzamiento gracias a la presión de sus seguidores.

Agrupados bajo la etiqueta #JusticeForGlitter, ya en 2018 lograron que llegara por fin al número 1 en ventas en iTunes este trabajo, que fue el octavo disco de estudio de la diva y banda sonora de la película del mismo nombre que protagonizó en 2001.

"Un poquito tarde, pero para mostrar mi aprecio por #JusticeForGlitter, ¡ya está disponible en todas partes!", ha anunciado Carey en sus redes sociales, incluido Twitter, donde temporalmente ha cambiado su nombre por el de Billie Frank, que era el personaje que interpretaba en el filme.

Se trata de una concesión histórica por parte de la artista estadounidense, que nunca interpreta temas de aquel proyecto pues, según sus propias palabras, "casi arruinó" su vida.

"Fue una etapa muy dura cuando salió, un cúmulo de cosas, un drama en el que no quiero entrar porque me cambiaría el humor", llegó a declarar al respecto.

Las críticas de la película fueron terribles, también las de su actuación, que suponía su debut en un papel dramático en el que no se interpretaba a sí misma, un varapalo del que se resarciría años después con su participación en "Precious" (2009).

Tampoco salió bien parado el álbum, en el que apostaba por un sonido apegado a la música disco y en el que colaboraban figuras de altura del mundo del hip hop como Ludacris, Busta Rhymes, Fabolous o Ja Rule.

Pese a vender dos millones de copias, fue el trabajo de menor éxito comercial de Carey hasta el momento y motivó la ruptura de su acuerdo de 100 millones de dólares (unos 92 millones de euros) con Virgin Records y su salida del sello.

Con el tiempo, sus seguidores reconsideraron el valor de "Glitter", que incluía sencillos como "Loverboy", "Lead The Way" o su versión del clásico "Last Night a DJ Saved my Life". A su llegada a las plataformas digitales, todos estos temas han sido actualizados.