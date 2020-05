Las FMS de todo el mundo volverán a puerta cerrada a partir de julio

Foto cedida por Urban Roosters del consejero delegado y co-fundador de dicha empresa, Asier Fernández. EFE

Madrid, 21 may (EFE).- Las Freestyle Master Series (FMS) organizadas por Urban Roosters en España, Argentina, México, Chile y Perú reanudarán su actividad a partir de julio, a puerta cerrada y sin afluencia de público, según confirma a Efe Asier Fernández, CEO de la empresa, que también adelanta su expansión europea.

Fernández, cofundador de Urban Roosters, la compañía pionera en la organización de las ligas profesionales de freestyle que reúnen a los mejores improvisadores del mundo bajo un mismo formato, respondió las preguntas que se planteaban millones de aficionados al movimiento por todo el mundo y confirmó a EFE la reanudación de sus actividades a puerta cerrada por la crisis de la COVID-19.

“Es mejor hacerlo sin público que no hacerlo”, explicó Asier sobre la excepcional circunstancia que les ha obligado a elegir en la disyuntiva entre pausar por completo las competiciones, con el traspié cultural que supone para el movimiento y los propios artistas, o realizarlas ciñiéndose a cumplir la normativa, restringir la entrada de público y ofrecer el espectáculo exclusivamente por streaming, a través de las plataformas habituales.

Los aficionados, además de una considerable fuente de ingresos por la venta de entradas, son uno de los mayores estímulos de la creatividad de los artistas, por lo que las batallas a puerta cerrada presentarán un nuevo desafío para los participantes: “Los aficionados son la gasolina de los freestylers, ellos se nutren de su calor”, dijo Asier.

Sin el aliento del graderío, el cofundador de Urban Roosters apuntó que “se valorará más la forma de rapear” y que “el nuevo escenario hará la competición más equilibrada que en ediciones anteriores, ya que se eliminará el impacto que el público tiene en muchos competidores en función del apoyo que reciben y que puede llegar a condicionar el desarrollo de la batalla”.

La crisis mundial está forzando nuevos escenarios para Urban Roosters, más allá de la ausencia de público que “supondrá reducir un 80% la facturación esperada para 2020”, ya que el respaldo de las marcas inversoras también se ha resentido: “Hemos tenido que hacer adendas en los contratos con los patrocinadores y la mayoría de casos se han resuelto con una pequeña quita”, explicó Asier.

El equipo de Urban Roosters lleva dos meses de plena actividad para reorganizar y reestructurar los planes de la empresa con el objetivo de mantener su posición como una de las grandes difusoras del movimiento.

Mientras tratan de minimizar la pérdida de ingresos: “Hemos mantenido a todos nuestros empleados y ellos se han visto inmersos en un proceso de aprendizaje de nuevas metodologías, en diferentes áreas, para poder reconvertirnos digitalmente, por ejemplo, en los ‘meet & greet’ y renovar el concepto de interacción entre los artistas y los aficionados, o las ruedas de prensa”.

Aunque la distribución digital será la única vía de conexión con los espectadores, desde Urban Roosters se descartan estrategias como la emisión a través de plataformas de ‘pago por visión’, por sus costes y por una “cuestión ética”, que les “obliga a descartar cobrar por un producto que hasta este momento siempre hemos ofrecido en abierto, más si cabe en estas circunstancias”.

Sobre las estrategias de la empresa, Urban Roosters ha visto frenado su global crecimiento, pues desde que hace años apostaron por la FMS en España, una liga con los diez mejores improvisadores del país, el éxito fue tal que el concepto se exportó a Argentina, México, Chile y, recientemente, a Perú que, tal y como estaba planeado, inaugurará su propia competición este mismo año.

“Todo está preparado para empezar FMS Perú. No existe ningún otro país con tantas competiciones a lo largo del año y tanta afluencia de público activo como Perú”, añadió Asier.

No obstante, las aspiraciones de expansión de la empresa iban más allá y han tenido que “quedar aparcadas durante un año”, pero siguen muy presentes en los planes de futuro de Asier y sus socios.

“Aunque la situación nos lo está poniendo difícil, en el mercado hispanohablante nos gustaría abrir dos FMS más. También nos ha trastocado un proyecto europeo, pues la intención en este año era desembarcar en Francia e Italia. Esperamos para finales de año poder hacerlo en Portugal”, adelantó en exclusiva.

David Timón y Pedro Martín