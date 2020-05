Cher alaba el español tras "Chiquitita": es un idioma maravilloso para ayudar

En la imagen la legendaria cantante estadounidense Cher. EFE/Archivo

Miami, 20 may (EFE).- La legendaria cantante estadounidense Cher confesó en una entrevista con Efe que la decisión de estrenarse en español con "Chiquitita" fue uno de los mayores retos de su carrera, que le ha llevado a descubrir que "es un idioma maravilloso", en especial para una artista que quiere ayudar ante el coronavirus.

"El español, lleno de vocales, es una maravilla para cantar, al contrario del inglés con palabras con muchas consonantes pegadas. Es más duro", dijo la estrella al hablar de su primera experiencia musical completamente en castellano y con un clásico a bordo.

Eso no significa, dijo, que haya sido fácil: "Usualmente saco una canción en dos horas, pero 'Chiquitita' fueron días. Soy muy perfeccionista. Hice como 20 versiones hasta que sentí que no podía quedar mejor", contó la artista desde su casa en Malibú, parte del Gran Los Ángeles, donde lleva semanas confinada.

La idea de grabar en español por primera vez le nació en 2018 mientras hacía su disco "Dancing Queen" en tributo a ABBA después de participar en la segunda entrega de la película "Mamma Mía", para luego seguir rondándole la cabeza hasta que este año decidió concretar.

"Llegué a Inglaterra, donde grabo, pero no estaba preparada. Soy disléxica y leer en otro idioma no es lo mío. Terminé trabajando con una 'coach' maravillosa que me ayudó muchísimo", indicó Cher en referencia a la cantautora española María Moss, quien coincidió con ella en el estudio de su productor.

"Aprendí la canción leyéndole los labios en la cabina de grabación", reconoció la estrella, quien también escuchó música de artistas latinoamericanos para llevar su pronunciación de la "g", la "j" y la "c" a como las quería.

Y es que la "Chiquita" de Cher es mucho más latina que la de ABBA, pues sus arreglos se conectan con el folclor de la región, el seseo está presente en cada línea y las guitarras y los acordes hablan más de México que de Suecia.

Para la artista, esta oportunidad también ha marcado un punto y aparte en su labor filantrópica, pues la satisfacción por completar "Chiquita" no se compara a la que sintió cuando decidió que la dedicaría a recaudar fondos para Unicef, el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Sobre ello, la artista comentó que todo lo que gane el tema en las plataformas musicales, las compras y las visualizaciones del video, que combina imágenes de Cher en su casa con escenas de niños de todas partes del mundo, irá a parar a la organización mundial.

"A veces decides hacer algo y termina convirtiéndose en una cosa importante que funciona con lo que viene en el futuro. Parecía predestinada", expresó.

EL ANTÍDOTO A TRUMP

Como ya lo ha hecho, Cher no ha ocultado su indignación con el presidente estadounidense, Donald Trump, y la forma enla que la Casa Blanca ha manejado la pandemia del coronavirus, con el estado de Nueva York como epicentro mundial, la tiene fuera de sí.

"A veces miro por la ventana, tengo el océano al frente, y pienso en tanta gente que sufre y que está abandonada. No puedo quedarme sin hacer nada", indicó, aunque sus 73 años y los 93 de su madre y vecina, la también cantante Georgia Holt, las ponen a las dos en el grupo de la población más vulnerable.

"Estados Unidos es mucho más que Donald Trump. Nosotros somos un pueblo conocido por su solidaridad, por cuidar al otro. Todo lo que ha pasado va en contra de quienes somos la mayoría", aseguró.

Como respuesta y para no quedarse quieta pues su "sistema estaba preparado para estar de gira en este momento", Cher creó la organización CherCares Pandemic Resource and Response Initiative (CCPRRI) con el doctor Irwin Redlener, jefe de el Centro de Recursos y Respuesta a la Pandemia de la Universidad de Columbia.

La artista, una de las pocas “EGOT”, es decir que ha ganado varios Emmy (TV), Grammy (Música), Óscar (Cine) y Tony (Teatro), puso un millón de dólares para arrancar y pasa los días buscando donaciones entre la red amigos y conocidos millonarios.

"En estos momentos estamos identificando las zonas rurales que han recibido menos o ningún recurso para combatir el coronavirus", indicó, al asegurar que la idea es ayudarlos ante el parón económico y de actividades.

Precisamente, Cher estaba en medio de su gira “Here We Go Again” cuando explotó la crisis de COVID-19 en Italia.

"En el último show pensamos en hacer distanciamiento social, pero durante el espectáculo estamos tan cerca que escucho la respiración de las bailarinas que están conmigo en el escenario. Me di cuenta de que era ridículo", manifestó.

Por eso, decidió no renunciar a su ritual de hacer un "círculo de oración" con su equipo para pedir agarrados de las manos.

"Los espectáculos como el mío van a tardar mucho tiempo en regresar. Si encuentran formas de que el público pueda estar seguro, probablemente las bandas sean las primeras en volver a dar conciertos. Ellos tienen más espacio en el escenario para cuidarse", reflexionó.

Lo que sí no duda es que va a seguir conectada con su entorno íntimo -pues está organizando la fiesta de cumpleaños de su madre para el 9 de junio y haciendo un video de mensajes para un amigo querido-, además de su público a través de las redes, su país con CherCares y el mundo con su "Chiquita".

Alicia Civita