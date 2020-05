Ruby Rose deja la serie "Batwoman", que continuará con una nueva protagonista

Ruby Rose, actriz australiana. EPA/NINA PROMMER/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 19 may (EFE).- La actriz australiana Ruby Rose anunció este martes que no estará en la segunda temporada de "Batwoman", serie que continuará su andadura con una nueva protagonista que todavía no ha sido escogida.

"He tomado la muy difícil decisión de no volver en la próxima temporada de 'Batwoman'", dijo en un comunicado recogido por medios estadounidenses.

"No fue una decisión que tomé a la ligera ya que tengo el máximo respeto por el reparto, el equipo y todas las personas involucradas en esta serie en Vancouver y Los Ángeles (donde se desarrolla la producción)", añadió la actriz, quien dio las gracias a los responsables de The CW, Warner Bros. TV y Berlanti Productions por permitirle formar parte del mundo televisivo de DC Comics.

"Gracias a todos los que hicieron de esta primera temporada un éxito. Estoy de verdad agradecida", aseguró.

Rose no especificó las razones de su sorprendente salida de una serie que se estrenó el 6 de octubre de 2019 y cuya primera temporada, formada por 20 episodios, concluyó el pasado domingo.

La idea original era que la primera temporada tuviera 22 capítulos, pero la pandemia obligó a cambiar esos planes.

"The CW, Warner Bros. TV y Berlanti Productions le damos las gracias a Ruby por su contribución al éxito de nuestra primera temporada y le deseamos lo mejor", dijeron en un comunicado los responsables de "Batwoman".

"El estudio y la cadena están firmemente comprometidos con la segunda temporada de 'Batwoman' y su futuro a largo plazo, y, junto al talentoso equipo creativo de la serie, tenemos ganas de compartir esta nueva dirección, incluyendo la elección en los próximos meses de una nueva protagonista que sea parte de la comunidad LGBTQ", añadieron.

La apuesta por Rose, que se identifica como una persona de género fluido, como Batwoman supuso un nuevo paso hacia una mayor diversidad en el cine y la televisión estadounidenses.

Pero esta elección también trajo consigo numerosas críticas en Twitter que llevaron a la actriz a dejar esta red social.

"Batwoman" forma parte del conocido como "Arrowverse", un universo televisivo entrelazado formado por diferentes series de The CW sobre las historias y personajes de DC Comics.

Esta ambiciosa narración cruzada comenzó con "Arrow" en 2012 e incluye otras series como "The Flash", "Supergirl" o "Legends of Tomorrow".