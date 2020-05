Cinco cosas que debes saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- El optimismo aumenta, el paquete de ayuda europea gana apoyo y los legisladores estadounidenses están listos para escuchar a Powell y Mnuchin.

Alcista

La encuesta alemana ZEW de esta mañana sobre las expectativas de los inversionistas para los próximos seis meses mostró un sorpresivo aumento a 51, el nivel más alto en cinco años. Los datos reflejan crecientes esperanzas de una recuperación basadas en los exitosos primeros ensayos exitosos de una vacuna experimental junto con el reapertura gradual de la economía global. El Foro Económico Mundial, sin embargo, advirtió que el camino a la recuperación podría ser largo a menos que se tomen más medidas para asegurar un rápido repunte.

Ayuda

Los acuerdos alcanzados entre la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre un paquete de ayuda de 500.000 millones de euros (US$546.000 millones) para la Unión Europea ha sido ampliamente bienvenido por todos, desde tenedores de bonos italianos y el primer ministro español hasta la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Sin embargo, para que la medida avance, es necesario el acuerdo de todos los estados miembros de la Unión Europea, pero algunos como Austria ya expresaron resistencia.

Política monetaria y fiscal

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, testificarán esta mañana ante el Comité Bancario del Senado a partir de las 10:00 a.m., hora del este. Las declaraciones preparadas de Powell dadas a conocer antes de la audiencia virtual reiteran que el banco está listo para usar toda su gama de herramientas y mantener las tasas de interés cercanas a cero hasta que la economía vuelva a la normalidad. Será interesante ver si Mnuchin se muestra renuente a cualquiera de los testimonios de Powell luego de que él intentara tranquilizar a los inversionistas después de que el presidente de la Fed advirtiera la semana pasada sobre riesgos sin precedentes para la economía.

Mercados mixtos

Algunos inversores están retirando dinero de la mesa después de la recuperación de ayer en las acciones estadounidenses y europeas. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific y el índice Topix de Japón registraron avances al ponerse al día con los movimientos en Estados Unidos. Sin embargo, en Europa esta mañana, el índice Stoxx 600 caía 0,7% a las 5:50 a.m. Tras el alza de 4% de ayer. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura a la baja y el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,708%. Hoy expira el contrato para el West Texas Intermediate y no hay señales de que vaya a repetirse la loca sesión del mes pasado, ya que el barril para entrega en junio se mantiene cerca de US$32.

También hoy…

Se espera que las cifras para abril de los permisos de construcción e inicios de viviendas en EE.UU. muestren una importante contracción cuando se publiquen a las 8:30 a.m. Además de Powell, también tendremos noticias del presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, y del presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren. Hoy es un gran día para los resultados minoristas; Walmart Inc., Home Depot Inc., Kohl’s Corp. y Urban Outfitters Inc. Darán a conocer sus informes.

