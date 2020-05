Cambio climático, amenaza para cosechas y sistema alimentario

(Bloomberg) -- El cambio climático duplicará el riesgo de fallas simultáneas en las cosechas de las regiones de mayor producción mundial, con el riesgo de un aumento en los precios de los alimentos.

El clima extremo hará que la posibilidad de una caída en la cosecha de múltiples granos al menos de una vez por década aumente a 18% para 2030, frente al 10% actual, según un análisis publicado por McKinsey Global Institute, que cuantificó la probabilidad cambiante de cosechas fallidas.

La mayor posibilidad de falla se debe principalmente a los riesgos para la producción de maíz, soja y arroz porque el aumento de las temperaturas y las sequías más frecuentes perjudican las condiciones de crecimiento. Junto con el trigo, estos tres cultivos representan casi la mitad de las dietas mundiales diarias y su producción se centra en unas pocas regiones importantes, lo que hace que el sistema alimentario sea vulnerable a las interrupciones.

“Unos pocos fenómenos meteorológicos extremos concentrados geográficamente en esas regiones de producción podrían afectar una gran parte de la producción mundial”, dijo McKinsey en el informe.

El análisis se basa en el escenario más pesimista de cómo es probable que se desarrolle el cambio climático en este siglo. Científicos del clima hacen suposiciones extremas para poner a prueba los complejos modelos que pueden ayudar a pronosticar el futuro. Por lo tanto, cualquier política que ayude a reducir las emisiones podría ayudar a evitar algunos de los peores efectos expuestos en el informe.

El aumento de la producción y el almacenamiento en los buenos años, al igual que una mejor flexibilidad en el uso de cultivos alimentarios para maximizar las calorías consumidas, podrían reducir en gran medida ese riesgo, indicó.

