Economía peruana se contrae por primera vez en más de una década

(Bloomberg) -- La economía peruana se contrajo por primera vez en más de una década en marzo, dando un primer indicio sobre la devastación causada por la pandemia de coronavirus en uno de los países con la mayor historia de éxito de América Latina.

La actividad económica cayó 16% respecto al año anterior, dijo el viernes la agencia de estadísticas, ya que la estricta cuarentena detuvo la actividad de industrias desde la construcción hasta la minería. La estimación mediana de los 10 analistas encuestados por Bloomberg fue para una caída de 14%, con pronósticos de desaceleración que oscilaban entre 8,5% y 28%.

El Gobierno ha lanzado el mayor paquete de estímulo en la región para suavizar lo que se pronostica como la peor recesión en décadas. Algunos sectores fueron autorizados a iniciar una reapertura gradual esta semana para limitar el daño de un cierre de ocho semanas, incluso en medio del mayor brote de coronavirus en las Américas, después de Estados Unidos y Brasil.

La actividad económica bajó 3,4% en el primer trimestre, la mayor caída desde 1992. El producto interno bruto trimestral será publicado la próxima semana. Perú ha figurado entre las economías de más rápido crecimiento en las Américas en las últimas dos décadas.

Nota Original:Peru’s Economy Contracted 16% in March, Most in Over a Decade

©2020 Bloomberg L.P.