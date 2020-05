Colombia investigará plataformas de comercio electrónico por presuntas fallas en el Día de la Madre

Foto de archivo. El logo de Uber Eats y Rappi en un local de Ciudad de México, México, 20 de mayo, 2019. REUTERS/Carlos Jasso

BOGOTÁ (Reuters) - El organismo encargado de la protección de los derechos del consumidor en Colombia anunció el viernes una investigación a las plataformas Rappi, Uber Eats, iFood y Domicilios.com por incumplimiento en los tiempos de entrega, falta de información y confirmación de pedidos, así como demoras en la devolución de dinero de productos en el Día de la Madre.

Colombia, que el domingo celebró el Día de la Madre, enfrenta un aislamiento preventivo obligatorio que comenzó el 25 de marzo y que ha sido extendido en tres oportunidades hasta el 25 de mayo, como parte de los esfuerzos del Gobierno para frenar la expansión del coronavirus.

En medio de la cuarentena, muchos colombianos acudieron a plataformas de comercio electrónico para enviar regalos y alimentos a las madres ante la imposibilidad de visitarlas personalmente, pero algunas plataformas colapsaron por el elevado número de solicitudes y los usuarios denunciaron que sus pedidos jamás llegaron al destino.

La Superintendencia de Industria y Comercio dijo que solicitó a las empresas informar el número máximo de transacciones que tenían previstas recibir a través de sus plataformas durante el Día de la Madre, las acciones previstas para cumplir con todas las solicitudes realizadas por los consumidores y el procedimiento utilizado para establecer los tiempos estimados de entrega de los productos.

Además, deberán revelar la forma como informaron en tiempo real las modificaciones de los tiempos de entrega prometidos, así como el procedimiento establecido para que los consumidores pudieran ejercer sus derechos de retracto y a la reversión del pago.

"En caso de encontrar alguna conducta que viole los derechos de los consumidores, como información engañosa o insuficiente, falta de calidad e idoneidad de bienes y servicios, desconocimiento de los derechos de retracto y reversión del pago u otra infracción en términos del Estatuto del Consumidor podrán imponerse multas hasta por 2.000 salarios mínimos legales vigentes", dijo la Superintendencia de Industria y Comercio.

La multa por irregularidades podría llegar a 444.706 dólares y en caso de que las empresas no respondan el requerimiento la sanción sería de 222.353 dólares.

Rappi reconoció una caída de los servidores el domingo, anunció que está trabajando para responder al requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio con toda la información disponible y desarrollando todas las acciones necesarias para solucionar cualquier inconveniente que haya podido causar a los usuarios.

Uber Eats dijo en Colombia que analiza la solicitud para responder, aunque no ha sido notificada de la apertura formal de una investigación.

iFood anunció en un comunicado su disposición a colaborar en la investigación pese a que no ha sido notificada y aseguró que avanza en las compensaciones y devoluciones de dinero por pedidos no entregados. De inmediato, no hubo respuesta de Domicilios.com.

(Reporte de Luis Jaime Acosta. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá y de Gabriela Mello en Sao Paulo.)