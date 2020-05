Trump profundiza la brecha con el doctor Fauci sobre plan de desconfinamiento =(Fotos archivo)= Washington, 14 Mayo 2020 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, profundizó el miércoles sus diferencias con el asesor médico Anthony Fauci sobre la rapidez con que se debe implementar la flexibilización de las restricciones impuestas por el coronavirus, afirmando que está "totalmente" en desacuerdo con mantener las escuelas cerradas.Si los estudiantes deben regresar a las escuelas y universidades o no en septiembre emerge como un punto de inflexión en la brecha abierta entre la Casa Blanca y los expertos médicos, con visiones contrapuestas sobre cómo llevar a cabo el desconfinamiento en el país.Trump consideró "inaceptable" el último llamado de Fauci a emprender una reapertura muy cautelosa."Estamos abriendo nuestro país, la gente quiere que se abra, las escuelas van a estar abiertas", dijo Trump en diálogo con reporteros en la Casa Blanca.Fauci, un reputado experto en enfermedades infecciosas y asesor clave de Trump durante la pandemia, dijo ante el Congreso el martes que poner fin al confinamiento demasiado rápido puede traer consecuencias "realmente graves". "Existe un riesgo real de que se desencadene un brote que tal vez no se pueda controlar", advirtió.El discurso de Fauci se contrapone a los intentos de Trump de dejar atrás la emergencia sanitaria y concentrarse en reactivar la economía de la primera potencia mundial, una visión que gana impulso en momentos en que las empresas luchan por mantenerse solventes y millones de estadounidenses se registran para recibir subsidio por desempleo.Al escenario marcado por la pandemia se suma la elección de noviembre, en la que Trump buscará la reelección con el argumento de que conducirá al país hacia la recuperación económica. Enfrente, su oponente demócrata, Joe Biden, acusa al republicano de un mal manejo de la pandemia y acusa que esa falla contribuyó a empeorar la situación de contagios y muertos por COVID-19 en el país. Hasta ahora, Trump ha mantenido a Fauci, pero el científico está cada vez más en segundo plano, mientras el presidente presiona con su mensaje de reapertura."Anthony es una buena persona, una muy buena persona. No estoy de acuerdo con él, dijo Trump en una entrevista en Fox Business Network que se emitirá el jueves."Tenemos que abrir nuestro país. Ahora, queremos hacerlo de forma segura, pero también queremos hacerlo lo más rápido posible. No podemos seguir así. Ya tienes un caos en las calles", dijo.Durante la entrevista Trump lanzó: "Estoy totalmente en desacuerdo con él sobre las escuelas".sms/caw/gfe/dga -------------------------------------------------------------