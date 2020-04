(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump dijo estar considerando exigir a las personas que llegan a EE.UU. a bordo de vuelos internacionales que se realicen una prueba de infección por coronavirus.

El gobierno “lo está mirando muy de cerca”, dijo el martes en una reunión de la Casa Blanca con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, un compañero republicano. Cuando se le preguntó si se refería a controles de temperatura de los pasajeros que llegaban o pruebas de diagnóstico, dijo “ambos”.

DeSantis dijo que le gustaría que las aerolíneas examinen a los pasajeros que llegan de los puntos críticos de coronavirus, pero no respalda “necesariamente sacarlos”.

Trump invitó a DeSantis a recomendar países a los que se les debería “impedir” viajar a Estados Unidos, mencionando específicamente a Brasil. “Nos lo harás saber”, le dijo al gobernador.

Trump ha restringido previamente los viajes desde China y Europa en un esfuerzo por frenar el brote en EE. UU., que con casi 1 millón de casos es el más grande del mundo.

Nota Original:Trump Says He May Order Virus Tests for International Travelers

