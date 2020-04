SHOTLIST WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS27 DE ABRIL DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Zoom in El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el vicepresidente Mike Pence llegando a la conferencia de prensa en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca 2. SOUNDBITE 1 - Donald Trump, presidente de EEUU (hombre, inglés, 36 seg.): "Kim Jong Un? No puedo decirles exactamente. Si, tengo una muy buena idea, pero no puedeo hablarlo ahora. Solo le deseo que esté bien. He tenido una muy buena relación con Kim Jong Un. Si no fuera presidente estarían en guerra. Ustedes habrían estado en guerra con Corea. Habrían estado en guerra con Corea del Norte si no fuera presidente. Puedo decirles eso. Él lo esperaba. Eso puedo decirles. Espero que esté bien. Si se lo que está haciendo, relativamente hablando. Veremos. Probablemente lo escucharán en un futuro no muy distante" "Kim Jong Un? I can't tell you exactly. Yes, I do have a very good idea, but I can't talk about it now. I just wish him well. I've had a very good relationship with Kim Jong Un. If I weren't president, you'd be in war. You would have been in war with Korea. You would have been in war with North Korea if I wasn't president. That I can tell you. He expected that. That I could tell you. I hope he's fine. I do know how he's doing, relatively speaking. We will see. You'll probably be hearing in the not too distant future." MONTE PAEKTU, RYANGGANG, COREA DEL NORTEFECHA DE GRABACIÓN DESCONOCIDAFUENTE: KCTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 3. Travelling Kim Jong Un montando a caballo4. Plano medio Kim Jong Un (I) en un caballo blanco con un grupo de funcionarios a caballo, incluida su esposa Ri Sol Ju (D)5. Travelling Kim Jong Un y su esposa Ri Sol Ju montando caballos blancos PYONGYANG, COREA DEL NORTE30 DE DICIEMBRE DE 2019FUENTE: KCTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 6. Plano medio El líder norcoreano Kim Jong Un hablando en la 5ª Reunión Plenaria del 7º Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea7. Plano medio El líder norcoreano Kim Jong Un hablando en la 5ª Reunión Plenaria del 7º Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea8. Plano medio de Kim hablando durante una reunión del plenario del Comité Central del Partido de los Trabajadores9. Plano medio El líder norcoreano Kim Jong Un hablando en la 5ª Reunión Plenaria del 7º Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea COREA DEL NORTEFECHA DE GRABACIÓN DESCONOCIDAFUENTE: KCTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 10. Plano general de la llegada de Kim Jong Un11. Plano general de militares aplaudiendo por la llegada del líder norcoreano Kim Jong Un12. Plano medio Kim Jong Un aplaudiendo13. Plano general de Kim Jong Un de frente a los militares14. Plano medio de Kim Jong Un de hablando15. Plano general de Kim Jong Un de frente a los militares ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Trump dice conocer bien el estado de salud del norcoreano Kim Jong UnWashington, 28 Abr 2020 (AFP) - El presidente estadounidense, Donald Trump, pareció confirmar este lunes que el líder norcoreano, Kim Jong Un, está vivo, al asegurar que conoce su estado de salud, al tiempo que le deseó "buena suerte", en medio de especulaciones sobre su situación."Yo espero que esté bien", dijo Trump en una conferencia de prensa en los jardines de la Casa Blanca."Tengo una muy buena idea (de cómo está la salud del líder norcoreano), pero no puedo hablar de eso ahora. Solo le deseo bien", dijo Trump al ser preguntado al respecto.El presidente estadounidense precisó que los medios "probablemente sabrán en un futuro no muy lejano" sobre Kim.Las noticias sobre el estado de salud del líder norcoreano se han multiplicado tras su ausencia de las celebraciones por el nacimiento de su abuelo, fundador del régimen, el 15 de abril.Minimizando los rumores, el consejero especial de seguridad nacional del presidente surcoreano, Moon Jae-in, aseguró que Kim está "vivo y bien".sms/cjc/la/lda/dga ------------------------------------------------------------- CentralLíder norcoreano Kim Jong Un está "vivo y bien" de salud, según Corea del SurSeúl, 27 Abr 2020 (AFP) - El líder norcoreano Kim Jong Un está "vivo y bien" de salud, aseguró un importante asesor de seguridad del presidente de Corea de Sur, Moon Jae-in, minimizando los rumores surgidos tras su ausencia de una importante ceremonia."Nuestra posición en el gobierno es firme", dijo el asesor especial de Moon sobre seguridad nacional, Moon Chung-in, en una entrevista con CNN el domingo. "Kim Jong Un está vivo y bien", destacó.El funcionario dijo que Kim se encontraba en Wonsan, una ciudad turística en el este del país, desde el 13 de abril."Hasta el momento no se han detectado movimientos sospechosos", agregó.Las conjeturas sobre la salud de Kim se han multiplicado desde su notable ausencia de las celebraciones del 15 de abril por el natalicio de su abuelo Kim Il Sung, el fundador de Corea del Norte, que se considera el día más importante en el calendario político del país.Kim no ha hecho una aparición pública desde que presidió una reunión del Buró Político del Partido de los Trabajadores el 11 de abril, y al día siguiente los medios estatales informaron que había inspeccionado aviones de combate en una unidad de defensa aérea.Su ausencia en las celebraciones del 15 de abril ha desatado una serie de rumores no confirmados sobre su estado de salud, versiones descartadas por funcionarios en Seúl."No tenemos nada que confirmar y hasta ahora no se ha detectado ningún movimiento especial dentro de Corea del Norte", señaló la oficina presidencial de Corea del Sur en un comunicado la semana pasada.Daily NK, un medio de comunicación en línea dirigido principalmente por desertores norcoreanos, informó hace unos días que Kim se estaba recuperando después de someterse a un procedimiento cardiovascular a principios de este mes.El pasado lunes, el periódico oficial Rodong Sinmun informó que Kim había enviado un mensaje de agradecimiento a los trabajadores del gigantesco proyecto de turismo costero Wonsan Kalma. Fue el último de una serie de informes en los últimos días de declaraciones emitidas o acciones tomadas en nombre de Kim, aunque ninguno llevaba fotos del dirigente.Imágenes de satélite revisadas por 38North, un grupo de expertos con sede en los Estados Unidos, mostraron un tren que es aparentemente utilizado por Kim en una estación en Wonsan la semana pasada. - Dos años de la histórica cumbre - Las declaraciones surcoreanas tuvieron lugar justo dos años después de la primera cumbre entre Kim y Moon en la Zona Desmilitarizada que divide la península.Seúl recordó este aniversario con una ceremonia en la estación de tren más al norte del país, en un intento de destacar su compromiso para concretar un proyecto ferroviarios transfronterizo.Pero las relaciones entre las dos Coreas se encuentran congeladas actualmente. Estados Unidos y Corea de Norte tampoco han avanzado en los últimos tiempos en sus negociaciones sobre la cuestión nuclear norcoreana.No hubo información de ninguna conmemoración de aquella histórica cumbre en el lado norte de la península.sh/slb/jah/ahg/mar/zm -------------------------------------------------------------