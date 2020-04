(Bloomberg) -- Johnson & Johnson deberá defenderse contra miles de demandas de mujeres que reclaman que su icónico talco para bebé causó sus cánceres de ovario, después de que una jueza dictaminara que parte de la ciencia en la que se basan sus acusaciones era válida.

La jueza de distrito de EE.UU. Freda Wolfson limitó el lunes lo que algunos de los testigos expertos de las mujeres pueden decir en el juicio sobre el argumento de que el asbesto en los talcos de la compañía causó sus cánceres. No obstante, Wolfson no rechazó su testimonio por completo, lo que habría eliminado más de 16.000 demandas reunidas ante ella para intercambios de información antes del juicio y ensayos de prueba.“Esta es una victoria para todas las mujeres que sufren y muchas que han muerto de cáncer de ovario”, dijo Leigh O’Dell, abogada de las mujeres, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Nuestros expertos en causalidad podrán testificar que el talco, incluidos sus componentes como el asbesto, el talco fibroso y los metales, pueden causar cáncer de ovario”.

El fallo es un desarrollo clave en las demandas federales, ya que ha habido un extendido debate científico sobre si el uso de talco por sí solo puede causar cáncer de ovario o solo cuando está mezclado con asbesto u otros contaminantes. Se da después de una llamada “audiencia de Daubert” para asegurar que la ciencia en la que se basan los expertos que testificarán en el juicio es legítima.“La decisión de Daubert no es una determinación del tribunal sobre la validez de las acusaciones del demandante”, asegura Kim Montagnino, portavoz de J&J, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Las demandantes deben cumplir con su carga de la prueba, incluida la causalidad general y específica, en cualquier juicio que se pueda programar”.J&J enfrenta casi 18.000 demandas por el talco para bebés. En la mayoría de los casos, las mujeres afirman que usaron el producto y contrajeron cáncer de ovario, mientras que un número menor afirma que está relacionado con el mesotelioma, un cáncer estrechamente ligado con la exposición al asbesto.

Aunque el talco para bebé representa solo una pequeña fracción de los ingresos anuales de J&J, ha sido una marca central para la compañía durante 135 años.

Los abogados de las demandantes afirman que los documentos internos de J&J muestran que los ejecutivos sabían desde finales de la década de 1960 que el talco extraído en lugares como Vermont e Italia contenía pequeñas cantidades de asbesto, pero no alertaron a los consumidores ni a los reguladores. El asbesto a menudo se encuentra en el talco extraído, pero la compañía dice que se elimina cuando se procesa. Los ingredientes enumerados en el talco para bebé de J&J son talco y fragancia.La compañía dice que su producto se comercializa correctamente y ha luchado firmemente contra la mayoría de las demandas en el juicio y en la apelación, arreglando solo unas pocas. Ha perdido algunos casos de cáncer de ovario, incluso en 2018, cuando un jurado de St. Louis concedió US$4.700 millones en daños a 22 mujeres que culparon al uso de talcos para bebés de su cáncer. Un tribunal de apelaciones escuchó argumentos en el caso la semana pasada.

