(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump regresó a la palestra el jueves después de la presentación de un científico del Gobierno sobre estudios que muestran que la luz solar, la humedad y los desinfectantes matan el coronavirus en las superficies, en algunos casos en segundos.

Lo que Trump sugirió a continuación provocó alarma en médicos y fabricantes de productos de limpieza para el hogar.

Bill Bryan, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, dijo a los periodistas durante la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca que la investigación había demostrado que el cloro podría matar el virus en la saliva o los fluidos respiratorios en cinco minutos y que el alcohol isopropílico podría matarlo aún más rápido.

“El desinfectante lo elimina en un minuto. Un minuto”, dijo Trump en respuesta a la presentación. “¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo así inyectándolo?” (en el cuerpo). Dijo que sería “casi una limpieza. Entra en los pulmones y tiene un gran efecto”.

La Casa Blanca dijo que los comentarios de Trump fueron sacados de contexto. “El presidente Trump ha dicho en repetidas ocasiones que los estadounidenses deben consultar con los médicos sobre el tratamiento del coronavirus, un punto que enfatizó nuevamente durante la conferencia de prensa de ayer”, dijo la portavoz de la Casa Blanca Kayleigh McEnany.

Los médicos dicen que las personas no deben usar desinfectante en sus pulmones, ni inhalarlo ni ingerirlo de ninguna manera. El cloro es un químico tóxico, e inhalarlo puede ser dañino y peligroso.

“La inhalación de cloro sería absolutamente lo peor para los pulmones”, dijo John Balmes, neumólogo del Hospital General Zuckerberg San Francisco y profesor de medicina de la Universidad de California, en San Francisco. “Las vías respiratorias y los pulmones no están hechos para ser expuestos ni siquiera a un aerosol desinfectante”.

“Ni siquiera una baja dilución de cloro o alcohol isopropílico es segura”, señaló Balmes en una entrevista telefónica. “Es un concepto totalmente ridículo”.

El viernes por la mañana, el fabricante de Lysol y Dettol, Reckitt Benckiser Plc, emitió un comunicado en que señalaba que “bajo ninguna circunstancia” se deben administrar sus productos desinfectantes en el cuerpo humano, mediante inyección, ingestión o cualquier otra vía. La compañía señaló que publicaría una directriz después de que se le preguntara si la administración interna de desinfectantes “puede ser apropiada para investigación o uso como tratamiento para el coronavirus”, en medio de la especulación reciente y la actividad en las redes sociales.

Trump también ha promocionado medicamentos contra la malaria como una posible cura o tratamiento preventivo para el virus. Falta evidencia que respalde su uso. El viernes la Administración de Alimentos y Medicamentos emitió una advertencia en que señala que podrían causar problemas cardíacos en algunos pacientes.

Trump pareció intrigado por la investigación después de la presentación de Bryan.

“Supongamos que sometemos el cuerpo a una enorme luz ultravioleta o simplemente muy poderosa”, dijo Trump, luego de la presentación de Bryan. “Creo que eso no se ha verificado, pero van a probarlo”.

Los investigadores también podrían hacer que “la luz entre al cuerpo”, dijo Trump, “ya sea a través de la piel o de alguna otra manera”.

La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el uso de lámparas UV para esterilizar cualquier parte del cuerpo, diciendo que puede causar irritación en la piel.

