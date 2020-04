(Bloomberg) -- Los mares del mundo están hirviendo, con temperaturas récord que generan preocupación entre los pronosticadores de que el efecto del calentamiento global puede generar un año caótico de clima extremo de aquí en delante.

Partes de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico alcanzaron el récord de calidez el mes pasado, según los Centros Nacionales de Información Ambiental de Estados Unidos. Las altas temperaturas podrían ofrecer pistas sobre la ferocidad de la temporada de huracanes en el Atlántico, la erupción de incendios forestales desde la región amazónica hasta Australia, y si continuará el calor récord y las tormentas eléctricas severas que arrasan el sur de Estados Unidos.

En el Golfo de México, donde la perforación en alta mar representa aproximadamente el 17 por ciento de la producción de petróleo de Estados Unidos, las temperaturas del agua fueron de 76.3 grados Fahrenheit (24.6 grados Celsius), 1.7 grados por encima del promedio a largo plazo, dijo Phil Klotzbach de la Universidad Estatal de Colorado. Si las aguas del Golfo se mantienen cálidas, podría ser el combustible que intensifica cualquier tormenta que se presente en ese camino, dijo Klotzbach.

“Todo el océano tropical está por encima del promedio”, dijo Michelle L’Heureux, pronosticadora del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos. “Y hay un componente de calentamiento global en eso. Es realmente sorprendente cuando miras todos los océanos tropicales y ves lo cálidos que están”.

El agua tibia récord en el Golfo de México se extendió a todas las comunidades costeras con temperaturas altas en tierra, dijo Deke Arndt, jefe de la sección de monitoreo en los Centros Nacionales de Información Ambiental en Asheville, Carolina del Norte. Florida registró su marzo más cálido registrado, y Miami alcanzó los 93 grados el miércoles, un récord para la fecha y 10 grados por encima de lo normal, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Si bien el coronavirus tiene la atención de la nación en este momento, el calentamiento global sigue siendo una amenaza. El agua de mar “recuerda y retiene el calor” mejor que la atmósfera, dijo Arndt.

En general, los cinco años más cálidos en los mares del mundo, medidos por instrumentos modernos, se han producido en los últimos seis años. Está “definitivamente relacionado con el cambio climático”, dijo Jennifer Francis, científica senior del Centro de Investigación Woods Hole en Massachusetts. “Los océanos están absorbiendo alrededor del 90 por ciento del calor atrapado por los gases de efecto invernadero adicionales”

En todo el mundo, las temperaturas del mar fueron 1.49 grados Fahrenheit por encima del promedio en marzo. Ese es el segundo nivel más alto registrado desde 1880 para el mes de marzo, según datos de Estados Unidos. En 2016, las temperaturas fueron 1.55 grados por encima del promedio.

El primero de los informes de tormentas 2020 del Estado de Colorado, liderado por Klotzbach, pronosticó este año que ocho huracanes podrían salir del Atlántico con una probabilidad superior al promedio de que al menos uno llegue a Estados Unidos durante la temporada de seis meses que comienza el 1 de junio. Estados Unidos emitirá su pronóstico de huracanes el próximo mes.

Sistemas árticos

Las fuertes temperaturas globales de este año también se remontan a los sistemas climáticos intensos alrededor del Ártico que embotellaron gran parte del frío de esa región, evitando que se derrame hacia el sur en regiones templadas. Combinado con el calentamiento global, este fue un golpe doble para la temperatura del mar que los llevó a niveles históricos.

Uno de los ejemplos más conocidos de cómo los océanos impulsan los patrones climáticos globales es el desarrollo del sistema conocido como El Niño. Ocurre cuando aguas inusualmente cálidas en el Pacífico ecuatorial interactúan con la atmósfera para alterar los patrones climáticos en todo el mundo. En el Atlántico, por ejemplo, El Niño puede causar una fuerte cizalladura del viento que puede romper las tormentas en desarrollo con el potencial de convertirse en huracanes peligrosos.

Este año, la posibilidad de que se desarrolle El Niño es pequeña, y los científicos teorizan que una razón podría ser que el cambio climático está calentando todos los océanos del mundo. El Niño “depende de los contrastes, así como de los valores absolutos de las temperaturas de la superficie del mar”, según Kevin Trenberth, científico del Centro Nacional de Investigación Atmosférica.

Fortaleciendo su furia

Mientras tanto, si el Atlántico se mantiene cálido durante la temporada de tormentas de seis meses que comienza el 1 de junio, los sistemas tropicales pueden usarlo como combustible para fortalecer su furia.

Los océanos también juegan un papel en preparar el escenario para los incendios forestales. En el caso de Australia y el Amazonas, las áreas realmente cálidas del océano pueden alejar la lluvia de la tierra, causando condiciones más secas y, en casos extremos, sequía. El año pasado, por ejemplo, el Océano Índico estaba muy cálido en África, por lo que fue a donde se fueron todas las tormentas. Australia quedó alta y seca.

De vuelta en el Atlántico, la investigación de Katia Fernandes, profesora de geociencias de la Universidad de Arkansas, también mostró una correlación entre las temperaturas de la superficie del mar en el Atlántico tropical del norte y la sequía y los incendios forestales en la Amazonía. Cuanto más cálida es el agua, más lluvia del norte atrae a Sudamérica.

Según el modelo de Fernandes, incluso las temperaturas del Atlántico en marzo pueden servir para predecir si el Amazonas estará seco y susceptible a los incendios.

Para California, el panorama no es tan claro. Los incendios forestales allí dependen tanto de qué tan bien crece la vegetación, proporcionando combustible para las llamas, como de las condiciones climáticas que salen del Pacífico.

“Pregunta difícil”, dijo Mike Anderson, climatólogo del estado de California. “Nuestros resultados climáticos están influenciados por las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico, pero dependen de dónde y cuándo aparezcan las aguas cálidas y cuánto tiempo persistan. Al final, tenemos un clima muy variable que no se mapea de una manera estadísticamente conveniente a los patrones de temperaturas de la superficie del mar”.

