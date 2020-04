(Bloomberg) -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) modificó su postura sobre Covid-19 y el vapeo, diciendo que tiene un efecto desconocido ante el riesgo del nuevo coronavirus, al tiempo que advirtió que fumar puede crear peores resultados.

“El uso de cigarrillos electrónicos puede exponer los pulmones a productos químicos tóxicos, pero no se sabe si esas exposiciones aumentan el riesgo de Covid-19”, dijo la agencia el miércoles en una respuesta por correo electrónico a una pregunta de Bloomberg News.

La agencia había dicho a fines del mes pasado que vapeadores y fumadores con afecciones de salud subyacentes podrían estar en mayor riesgo de complicaciones.

Su descripción de los riesgos de los cigarrillos también difería de sus declaraciones anteriores. “Fumar causa enfermedades cardíacas y pulmonares, suprime el sistema inmunitario y aumenta el riesgo de infecciones respiratorias”, dijo Alison Hunt, portavoz de la FDA. “Las personas que fuman cigarrillos pueden tener un mayor riesgo de Covid-19, y tener peores resultados a raíz del Covid-19”.

La nueva declaración se debe a que la enfermedad ha afligido a jóvenes en algunos países a tasas sorprendentes, dados los datos iniciales de China, y algunos expertos en salud especulan sobre si el vapeo podría desempeñar un rol.

‘Especialmente grave’

Otras agencias de EE.UU. han emitido advertencias mixtas sobre actividades que implican fumar y vapear. Nora Volkow, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, escribió en una publicación de blog una advertencia de que el coronavirus “podría ser una amenaza especialmente grave para quienes fuman tabaco o marihuana o para vapeadores”.

El coronavirus presenta un nuevo desafío para la industria tabacalera, que durante años ha enfrentado demandas y mayores impuestos debido a los vínculos entre el tabaquismo y tasas más altas de enfermedad pulmonar. El fabricante de cigarrillos electrónicos Juul Labs Inc. ya estaba bajo la mira de fuego por supuestamente comercializar su producto a adolescentes. Además, una queja enmendada presentada en el tribunal de distrito de San Francisco este mes incluye reclamos de que los vapeadores sufren un mayor riesgo de complicaciones más graves frente al coronavirus.

Antes del brote del virus, la industria del vapeo había sido objeto de escrutinio y restricciones por parte de los gobiernos federales y estatales en medio de una serie de muertes y enfermedades relacionadas con productos de cannabis defectuosos.

Michael R. Bloomberg, fundador y propietario mayoritario de Bloomberg LP, la matriz de Bloomberg News, ha hecho campaña y ha donado dinero en apoyo a la prohibición de los cigarrillos electrónicos y el tabaco. Es el fundador y propietario mayoritario de Bloomberg LP, la empresa matriz de Bloomberg News.

