Buenos Aires aplica obligatoriedad del uso del tapabocas =(Video)= Buenos Aires, 15 Abr 2020 (AFP) - Miles de personas que trabajan en servicios esenciales o que necesitan hacer compras de alimentos o medicamentos comenzaron a usar masivamente tapabocas este miércoles en Buenos Aires, donde se estableció su porte obligatorio para frenar la expansión del nuevo coronavirus.Agentes de tránsito y de la policía de la ciudad supervisaron los principales accesos al metro, los trenes y los autobuses, así como la entrada de supermercados y farmacias. Las multas para quienes no lleven mascarilla pueden llegar hasta los 80.000 pesos (unos 1.185 dólares)."Me parece bien (el uso obligatorio del tapabocas) porque es la forma de que nos cuidemos todos y prevenir la hecatombe que se espera. Ojalá no terminemos como en París y todos esos lugares", dijo a la AFP Elizabeth Viscaíno, una enfermera de 44 años.Argentina decretó el confinamiento total de sus 44 millones de habitantes el pasado 20 de marzo, cuando sumaba 128 infectados y tres muertos por el COVID-19. Está previsto que la cuarentena se extienda al menos hasta el 26 de abril.Hasta el martes, se registraron en Argentina 2.243 casos y 105 fallecidos.En las principales estaciones de tren y de metro se instalaron cámaras para medir la temperatura de los pasajeros. Agentes policiales con termómetros también ofrecen hacerlo, aunque esta medida aún no es obligatoria.Pese a que muchos llevan mascarillas quirúrgicas, los habitantes de Buenos Aires usaron también tapabocas de tela caseros. La venta de los barbijos N95, los de máxima protección, quedó prohibida para quienes no integren el sistema sanitario."Una remera (camiseta) que estaba toda deshilachada la agarré, le corté las mangas, le puse unos cordones e hice una mascarilla para mí, para mi mamá y para mi hermano", comentó a la AFP Carlos Oyola, un trabajador de 32 años.En Buenos Aires no hay reparto masivo de tapabocas gratuitos. Otras provincias argentinas ya habían impuesto el uso obligatorio de mascarillas desde la semana pasada.