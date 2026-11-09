Ministro español Albares: "La comunidad iberoamericana está más polarizada que nunca"

Guardar

Madrid, 9 nov (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha defendido los resultados de la pasada Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, pero ha reconocido que en estos momentos la comunidad iberoamericana está más polarizada que nunca.

En una entrevista con el diario El País que se publica este lunes, Albares ha indicado que la Declaración de Madrid adoptada al término de la XXX Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar los pasados días 4 y 5 de noviembre, "es un texto de consenso" porque esa es la forma en que deciden los países iberoamericanos dentro de la comunidad, que ha definido como "muy diversa".

PUBLICIDAD

No obstante, ha apuntado que "siempre ha habido una gran diferencia ideológica" y que, "en estos momentos (la comunidad iberoamericana) está más polarizada que nunca".

"Por lo tanto, el reto de conseguir ese consenso era mayor. Hemos dejado de lado las guerras culturales y nos hemos centrado en los intereses de nuestros ciudadanos", ha manifestado.

Albares ha defendido que la declaración final de la cumbre contempla, entre otras cosas, una alianza en inteligencia artificial, un mecanismo conjunto para hacer frente a los desastres naturales, la articulación de un espacio de movilidad académica y "un enfoque hacia los ciudadanos en todo lo que toca a la economía de los cuidados".

PUBLICIDAD

En cuanto a los recientes ataques verbales que el presidente de Argentina, Javier Milei, pronunció sobre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Albares ha recordado que su Ministerio declaró que "no es digno de la más alta magistratura de una República hermana insultar al presidente del Gobierno de España, a las instituciones españolas, a los españoles".EFE