Trump se reunirá este lunes con el primer ministro de Catar, mediador entre EE.UU. e Irán

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Miami, 8 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá este lunes con el primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, mediador entre Estados Unidos e Irán, según reveló este domingo la agenda de la Casa Blanca.

El encuentro ocurrirá a las 12:00 hora local (17:00 GMT) en el Despacho Oval y estará cerrado a la prensa, pero fuentes diplomáticas citadas por el portal Axios indicaron que el primer ministro de Catar busca que Estados Unidos dé más espacio a la diplomacia.

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Trump, según el reporte del medio estadounidense, está dispuesto a darle oportunidad a los esfuerzos diplomáticos, pero no está claro cuánto tiempo tolerará y el Ejército de Estados Unidos está listo para más ataques.

El ministro catarí también se reunirá, según las fuentes, con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien sostuvo esta semana que la guerra en Irán fue la razón por la que los republicanos perdieron la elección de mitad de mandato.

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En una entrevista con CBS publicada este domingo, la primera de Trump en televisión tras las elecciones, el presidente aseguró que "no busca escalar" el conflicto contra Irán porque, en parte, a los votantes "no les gustó la guerra".

Y en una llamada a CNN sostuvo que es "muy improbable" que reanude los ataques a gran escala contra Irán siempre que haya avances en las negociaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica y la reapertura del estrecho de Ormuz.

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Por otro lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a la prensa que las negociaciones de Washington con Irán para terminar la guerra "no han sido productivas" porque la República Islámica tiene demandas "inaceptables".

Ocho meses después del inicio de la ofensiva estadounidense e israelí, la guerra está en un punto muerto, sin grandes operaciones militares ni avances en las negociaciones de paz, mientras Irán sigue atacando buques en el estrecho de Ormuz. EFE

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