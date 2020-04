Aunque la UFC no realizará combates en las próximas semanas, White dijo que sigue adelante con un plan para construir un octágono y una sede de peleas en una isla privada no precisada. White había contemplado usar la llamada “Isla de las Peleas” en los próximos meses, para llevar ahí a combatientes que no hubieran nacido en Estados Unidos ni pudieran ingresar en ese país.