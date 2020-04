El impacto más espectacular, todos hemos visto imágenes de satélite o fotos de Nueva Delhi, es que de repente la visibilidad se volvió mejor porque el tráfico se detuvo. Probablemente es un efecto real, no hay que ser un genio para entenderlo: cuando apagas el motor de tu carro, no emite más (...) y cuando un avión deja de volar, deja de emitir. Pero creo que debemos ser prudentes, no alegrarnos muy rápido, porque es una interrupción artificial de la actividad económica (...). No es necesariamente una situación duradera.