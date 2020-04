Más de 20.000 casos de COVID-19 en América Latina y el Caribe (balance AFP)Montevideo, 1 Abr 2020 (AFP) - América Latina y el Caribe registraban este miércoles más de 20.000 casos confirmados de Covid-19, según un balance de la AFP elaborado con información de las autoridades nacionales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La región sumaba el miércoles a las 16H30 GMT 20.081 contagios y 537 muertos.Los países más afectados, en contagios y muertos, son Brasil, con 5.717 casos, entre ellos 201 fallecidos, Ecuador (2.748, 93), República Dominicana (1.284, 57), México (1.215, 29) y Panamá (1.181, 30), en tanto Argentina registraba 1.054 contagios y 27 decesos. América Latina alcanzó los 10.000 casos confirmados de Covid-19 el viernes 27 de marzo y tardó por tanto cinco días en duplicar esa cifra. A modo de comparación, en España e Italia, dos de los países más afectados por la pandemia, los casos se duplicaban la semana pasada cada dos o tres días y lo hacen ahora cada tres o cuatro. Brasil fue el primer país latinoamericano en confirmar un contagio por coronavirus el miércoles 26 de febrero: un hombre de 61 años que había estado días atrás en Lombardía, uno de los mayores focos del brote en Italia. El sábado 7 de marzo, un hombre de 64 años se convirtió en Buenos Aires en la primera víctima mortal de la Covid-19 en América Latina. La expansión del coronavirus llevó a todos los países de la región, con excepción de Brasil y Uruguay, a restringir la circulación de sus ciudadanos para frenar la pandemia. display: block; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; caret-color: rgb(64, 64, 64); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 'Courier New'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;Más de la mitad de la población del mundo se encuentra bajo algún tipo de confinamiento mientras los países buscan desesperadamente detener el avance del virus que ya infectó a más de 840.000 personas en todo el planeta desde que surgió en diciembre en China. display: block; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; caret-color: rgb(64, 64, 64); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 'Courier New'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;Estados Unidos es el país con más casos registrados hasta el momento: más de 200.000. El coronavirus dejó asimismo más de 40.000 muertos en todo el planeta, la mitad de ellos en Italia y en España. bur-pa/aud/dga/gma/mps