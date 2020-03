SHOTLIST RABAT, MARRUECOS22 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano medio tanques conduciendo por la calle en Rabat KISUMU, KENIA25 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 2. Plano medio policía en la calle para dispersar reuniones JOHANNESBURGO, GAUTENG, SUDÁFRICA26 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 3. Plano medio vehículos blindados de transporte de personal y soldados de la SANDF JOHANNESBURGO, GAUTENG, SUDÁFRICA27 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 4. Plano general miembro de la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF) patrullando una calle SOWETO, GAUTENG, SUDÁFRICA26 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 5. SOUNDBITE 1 - Cyril Ramaphosa, President of South Africa (hombre, English, 13 seg.): "Esta es una misión piadosa, es una misión para restaurar la vida, y es una misión para salvar la vida, una misión para dar vida" "This is a mercy mission, this is a life-restoration mission, and this is a live-saving mission and this is a life-giving mission. " JOHANNESBURGO, GAUTENG, SUDÁFRICA27 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 6. Primer plano mujer que llevaba una máscara quirúrgica SOWETO, GAUTENG, SUDÁFRICA27 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 7. Plano medio mujer que llevaba una máscara quirúrgica GRASMERE, SUDÁFRICA27 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 8. Plano medio Miembros del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) que se comunican con los conductores DAKAR, SENEGAL22 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 9. Plano medio trabajadores desinfectando el mercado BAMAKO, MALÍ24 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 10. Plano medio Kone sosteniendo muestras11. Plano medio Las manos de Kone KIGALI, RUANDA22 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 12. Plano general tiendas cerradas, calles vacías13. Primer plano bloquear en tienda cerrada JOHANNESBURGO, GAUTENG, SUDÁFRICA27 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 14. Plano general miembros del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) ahuyentan a las personas que hacen cola en un supermercado en Johannesburgo 15. Plano medio miembros del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) ahuyentan a las personas que hacen cola en un supermercado en Johannesburgo KISUMU, KENIA25 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 16. Plano medio la policía dispara gases lacrimógenos en el aire GUIZA, EGIPTO25 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 17. Plano general Trabajadores del municipio egipcio caminando por el complejo de la pirámide de Giza para desinfectarlo18. Plano medio Trabajadores del municipio egipcio rociando desinfectante en la pasarela de madera que conduce a una de las pirámides de Giza BAMAKO, MALÍ23 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 19. Plano general simpatizantes20. Plano medio simpatizantes21. Plano medio simpatizantes NAKURU, KENIA23 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 22. Plano general Empleados tirando flores recién cortadas en el piso 23. SOUNDBITE 2 - Andrew Awoh, productor de flores (hombre, inglés, 12 seg.): "Esta afectando mi vida, porque tengo niños que van a la escuela, yo mismo… necesito comida, ropa pagar renta y todo eso " "It's affecting my life, because I have children going to school, I myself... I need food, clothing, paying rent and everything of the sort." 24. Plano general empleados sacando las flores frescas cortadas de los refrigeradores DAKAR, SENEGAL25 DE MARZO DE 2020FUENTE: TWITTER / @MACKY_SALLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 25. Infografía TWEET ANIMADO del presidente senegalés Macky Sall leyendo: "Al igual que el resto del mundo, África se ve seriamente afectada por la pandemia COVID-19 que tendrá un impacto duradero en su economía. Hago un llamado a nuestros socios bilaterales y multilaterales para apoyar la resiliencia de el continente africano cancelando su deuda ".[L'Afrique a l'image du monde est gravement atteinte par la Pandémie du Covid-19 qui va durablement impacter son économie. Je demande à nos partenaires Bilaléraux et Multilatéraux d'accompagner la résilience du continent africain, en annulant sa dette.]26. Infografía TWEET ANIMADO del presidente senegalés Macky Sall leyendo: "Al igual que el resto del mundo, África se ve seriamente afectada por la pandemia COVID-19 que tendrá un impacto duradero en su economía. Hago un llamado a nuestros socios bilaterales y multilaterales para apoyar la resiliencia de el continente africano cancelando su deuda ".[L'Afrique a l'image du monde est gravement atteinte par la Pandémie du Covid-19 qui va durablement impacter son économie. Je demande à nos partenaires Bilaléraux et Multilatéraux d'accompagner la résilience du continent africain, en annulant sa dette.] ANTANANARIVO, ANALAMANGA, MADAGASCAR24 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 27. Plano general dos hombres vendiendo máscaras lavables importadas a transeúntes 28. Plano medio un vendedor que ofrece máscaras a un transeúnte y se quita la máscara para hablar con él 29. SOUNDBITE 3 - Tsiry, vendedor (hombre, malgache, 7 seg.): "Antes de vender pasta de dientes, ganaba 10,000 ariarios por día (2.50 euros). Ahora, al vender máscaras, me voy a casa con 30.000 ariarios cada noche (7.50 euros)" KAMPALA, UGANDAMARZO DE 2020FUENTE: BOBI WINE/NUBIAN LIRESTRICCIONES: NO RESALE 30. Plano medio Los artistas ugandeses Bobi Wine y Nubian Li cantan en el estudio