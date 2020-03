Economía mundial entró en recesión y naciones en desarrollo requerirán fondos masivos, dice FMIWashington, 27 Mar 2020 (AFP) - La pandemia del coronavirus ha llevado a la economía mundial a una recesión, y serán necesarios fondos masivos para ayudar a las naciones en desarrollo, dijo el viernes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. "Está claro que hemos entrado en una recesión" que será peor que en 2009 después de la crisis financiera mundial, señaló la titular del FMI en una conferencia de prensa virtual.Con la "parada repentina" de la actividad económica global, "nuestra estimación actual para las necesidades financieras generales de los mercados emergentes es de 2,5 billones de dólares", dijo.Y advirtió que la estimación "está en el extremo inferior". Los gobiernos en los mercados emergentes, que han sufrido un éxodo de capital de más de 83.000 millones de dólares en las últimas semanas, pueden cubrir gran parte de estas necesidades, pero claramente no tendrán recursos suficientes, especialmente porque muchos estaban fuertemente endeudados antes de la crisis. Más de 80 países ya han solicitado ayuda de emergencia al FMI, la mayoría naciones de bajos ingresos, dijo Georgieva. "Sabemos que sus propias reservas y recursos internos no serán suficientes", indicó, y agregó que el FMI apunta a reforzar su respuesta "para hacer más, hacerlo mejor, hacerlo más rápido que nunca". Georgieva habló con periodistas después de una reunión virtual con el comité directivo del FMI, con sede en Washington, en la que solicitó oficialmente un aumento en los instrumentos de emergencia de rápido despliegue del Fondo, que actualmente están en un nivel de 50.000 millones de dólares. La directora gerente del FMI saludó el paquete de unos 2 billones de dólares de estímulo económico de Estados Unidos, aprobado por el Senado y que este este viernes discute la Cámara de Representantes. El presidente Donald Trump debe promulgarlo luego para que entre en vigencia."Es absolutamente necesario proteger a la economía más grande del mundo de una caída abrupta de las actividades económicas", dijo. El nuevo coronavirus ha provocado al menos 24.663 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales, este viernes a las 11H00 GMT. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 539.360 casos de contagio en 183 países o territorios. La cifra de casos diagnosticados positivos sólo refleja sin embargo una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos.América Latina en particular registraba este viernes más de 10.000 casos confirmados de Covid-19, según un balance de la AFP elaborado con información de las autoridades nacionales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Los contagios suman 10.435 y los muertos 223 en la región.hs/ad/mr -------------------------------------------------------------