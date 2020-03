CentralEl mundo refuerza medidas de emergencia mientras decesos por coronavirus superan los 15.000 Por Alexandria Sage, con las oficinas de AFP en todo el mundo =(Infografía+Video+Fotos)= Roma, 23 Mar 2020 (AFP) - Numerosos países reforzaron este lunes sus medidas de emergencia frente a la pandemia de coronavirus, desde el confinamiento estricto hasta el cierre de fronteras, a medida que crece el balance de decesos, que ya supera los 15.000 en todo el planeta.Desde Alemania --que prohibió las reuniones de más de dos personas-- hasta Nueva Zelanda --que aplicará un confinamiento total de cuatro semanas-- pasando por Hong Kong --que cerró sus fronteras a los no residentes-- la nueva ola de medidas refleja el pánico en muchas partes del mundo.Los Juegos Olímpicos de Tokio, previstos para empezar en julio, están cada día vez un poco más cerca de la cancelación y Canadá ya anunció que no enviaría a sus atletas.En Estados Unidos el presidente Donald Trump ordenó instalar miles de camas de emergencia mientras republicanos y demócratas intentan ponerse de acuerdo para aprobar un plan de choque económico de cerca de un billón de dólares."Estamos en guerra, en cierto sentido estamos en guerra", dijo Trump.La lucha contra el coronavirus está agotando a los médicos y al personal sanitario, obligados a elegir a quién curan primero por falta de medios, al igual que los medicos en zonas de guerra."Hice medicina para curar a la gente, no para tener que elegir quién puede vivir", dijo Philippe Devos, un anestesista en Bélgica. - Las cifras del terror - El nuevo coronavirus ha dejado 15.189 muertos en el mundo y más de 341.300 casos de contagio desde que apareció en diciembre en China, según el último balance de AFP, y el epicentro está ahora en Europa. En Italia, el país más afectado del mundo, se anunciaron el domingo otros 651 fallecidos, lo que lleva el número total a casi 5.500. La policía patrulla las calles de Roma y supervisa las playas de todo el país buscando a la gente que incumple el confinamiento para tomar el sol.En su rezo semanal, ahora en 'streaming', el papa suplicó a los italianos que eviten las aglomeraciones y que cumplan el confinamiento "por el bien de todos".España superó este lunes las 2.000 muertes por la epidemia, con 462 decesos en las últimas 24 horas que llevan el balance global hasta 2.182 víctimas mortales. Los contagios ya son más de 33.000.El presidente Pedro Sánchez, pedirá al parlamento que apruebe la ampliación hasta el 11 de abril del estado de alarma.Por su parte el cantante de ópera Plácido Domingo dio positivo por coronavirus.En Francia, con un balance de 674 muertos, la gente esta confinada en todo el país. Algunas ciudades impusieron incluso el toque de queda nocturno y París pidió medidas más drásticas al gobierno.En Reino Unido se podrían tomar medidas similares después de que el primer ministro Boris Johnson advirtiera que en menos de dos semanas podría haber cifras de víctimas similares a las de Italia.Y en Estados Unidos, más de un tercio de la población está bajo medidas más o menos severas de confinamiento en ciudades como Nueva York, Chicago y Los Angeles, a medida que crece el número de contagios.El alcalde de Nueva York advirtió que la ciudad podría quedarse sin respiradores en diez días. - Temores de una Gran Depresión - Un plan de choque económico estadounidense de un billón de dólares fracasó el domingo en el Congreso por el desacuerdo entre republicanos y demócratas, lo que hace temer a los inversores una Gran Depresión, que ya está hundiendo las bolsas.Los mercados asiáticos volvieron a caer el lunes, igual que los europeos, que abrieron en rojo, lastrados por el fracaso del acuerdo en Washington y las advertencias negativas sobre beneficios de muchos empresas.Las medidas de confinamiento en Europa y el resto del mundo han hundido la industria del turismo, una de las más afectadas."Fue desgarrador. Habíamos hecho una gran inversión para preparar una temporada turística de éxito", dijo a la AFP Tamriko Sikharulidze, el propietario de un hotel en Tiflis (Georgia), donde las autoridades declararon el estado de emergencia este fin de semana.- Cuarentenas y toques de queda en América Latina - En América Latina, donde hay 4.900 infecciones y 65 muertos, según datos reunidos por AFP, muchos países impusieron severas restricciones a la circulación y México anunció el cierre a partir del lunes de museos, teatros, cines y zonas arqueológicas.Uruguay y Brasil acordaron el domingo cerrar sus pasos terrestres durante al menos 30 días.Por su parte Chile empezó a aplicar un toque de queda nocturno, sumándose a medidas similares en Bolivia, Perú y Ecuador, donde el domingo se registró el mayor aumentó diario de contagios, con un total de 14 fallecidos.También hay toque de queda en República Dominicana y Guatemala, uno de los más severos de la región, entre las 16H00 y las 04H00.Bolivia, Argentina, El Salvador y Paraguay optaron por su parte por la cuarentena total.En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro insiste en que la crisis del coronavirus responde a la "histeria" a pesar de los 25 muertos y 1.546 casos confirmados en el país. - ¿Segunda ola de infecciones?- Pero ahora muchos países de Asia, donde el virus parece controlado, temen una segunda ola de casos "importados".El territorio chino de Hong Kong, que logró contener el virus pese a su cercanía con la China continental, decidió prohibir la entrada al territorio a los no residentes.Y en China, donde apareció el virus en diciembre, el lunes no se registraron nuevos casos locales de contagio pero sí 39 infecciones llegadas del extranjero.