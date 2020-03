actualiza con cierres de Wall Street, Sao Paulo y demás bolsas latinoamericanas, petróleo. Cambia origen ///Nueva York, 18 Mar 2020 (AFP) - A pesar de los anuncios de las grandes potencias de planes de ayuda masivos para tratar de frenar las consecuencias económicas del coronavirus, las bolsas volvieron a sufrir un derrumbe este miércoles en todo el mundo.En Nueva York, el índice estrella de la bolsa, el Dow Jones Industrial Average, sufrió otra dura caída, de 6,30% tras perder hasta 10,9% durante la jornada. El Nasdaq -de componente mayoritariamente tecnológico- en tanto, cedió 4,70%. Y el S&P 500, donde cotizan las mayores empresas en bolsa y principal referencia de los inversores, bajó 5,18%.Los intercambios debieron suspenderse durante 15 minutos luego de que el S&P 500 perdiera más de 7%. Es la cuarta vez que este mecanismo opera desde el pasado lunes.El número de contagios por el nuevo coronavirus en todo el mundo que ya supera los 200.000 y los 8.000 muertos, y las medidas drásticas de confinamiento para tratar de contener la crisis, preocupan a los inversores.Sin embargo, "se volvió más una crisis de confianza en la administración (de Donald) Trump que otra cosa", considera Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Services.La Reserva Federal (Fed, banco Central) bajó sus tasas de referencia prácticamente a cero para fomentar el crédito, el consumo y la inversión; el gobierno Trump busca abrochar un paquete gigante de ayuda por 1,3 billones de dólares para enfrentar la crisis.Pero "los inversores vieron cómo ocurró todo en Italia, en Francia, con la cuarentena, y entienden que es la única forma de parar la epidemia. Sin embargo, el gobierno estadounidense no osa tomar esta medida y arriesga, en consecuencia, una prolongación de la agonía", opinó Volokhine. En el resto del mundo, hubo indicadores en rojo.Tras abrir al alza, la bolsa de Tokio cerró perdiendo 1,68%.En Europa, Londres perdió 4,05%, París cedió 5,94%, Fráncfort 5,56%, Madrid 3,38% y Milán 1,27%.En América Latina Sao Paulo perdió 10,35% en una jornada en la que volvió a interrumpir operaciones por media hora; Buenos Aires perdió 14,47% y Bogotá 10,64% - Malestar de la industria -El hundimiento de algunos valores en Europa reflejó el nerviosismo extremo de la industria, empezando por el sector aeronáutico (Airbus perdió hasta un 14% en París) y del sector automotor, obligado a cerrar sus principales fábricas, una decisión que se replica en Estados Unidos y México.Al contrario, algunas compañías biotecnológicas que trabajan en una vacuna contra el nuevo coronavirus se dispararon en bolsa, como la alemana BioNtech, que cotiza en el índice Nasdaq.En los últimos días los mercados han estado muy volátiles, signo de la incertidumbre. "El mar está agitado, es normal que estemos sin rumbo", apunta a la AFP Thierry Leclercq, gerente de acciones en Mandarine Gestion."Por el momento los gobiernos añaden decisiones nuevas a otras que todavía no han tomado, los bancos centrales parecen encerrados en su autonomía y la cooperación internacional se queda en nada", indicó una nota de LBPAM.Para Vincent Boy, de IG France, "toda la liquidez del mundo no sirve para nada si la actividad no puede reanudarse lo antes posible".La Unión Europea tomó la decisión excepcional, por primera vez en su historia, de cerrar sus fronteras, hasta el 17 de abril. La presidenta de la Comisión Europea reconoció que los responsables políticos habían "subestimado" al principio el peligro de la epidemia.Igual que Italia, España y Francia, Bélgica empezó este miércoles su confinamiento general.Los actores de los mercados esperan ahora que Estados Unidos tome medidas parecidas, lo que tendría un enorme impacto en la economía."La cuestión no es saber si habrá una recesión inducida por el coronavirus sino hasta qué punto será grave", apunta Ipek Ozkardeskaya, una analista de Swissquote Bank. - Petróleo en mínimos en 20 años -El petróleo volvió a derrumbarse el miércoles en un mercado que sufre por sobreoferta y por un caída de la demanda mundial de crudo por la crisis sanitaria.En Nueva York, el barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en abril terminó en 20,37 dólares, una fuerte baja de 24,4% llevándolo a su mínimo desde febrero de 2002.En tanto, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo terminó en 24,88 dólares en Londres, en caída de más de 13%, mínimo registro desde 2003.El WTI y el Brent perdieron más de 60% de su valor desde el último máximo de inicios de enero, empujados desde comienzos de marzo por el fracaso de negociaciones para un recorte de producción entre la OPEP y Rusia que sostuviera los precios.Desde entonces, Riad lanzó incrementos de producción que inundaron el mercado y presionaron aún más los precios a la baja.pan/aue/pc/jz/mar/mr/llu ------------------------------------------------------------- En Wall Street, bolsa NYSE suspende su parqué y pasa a online por el coronavirusNueva York, 18 Mar 2020 (AFP) - La bolsa de Wall Street anunció el miércoles que cierra temporalmente su célebre piso de operaciones donde se reúnen los traders y pasa a operar solo electrónicamente desde el lunes por los riesgos del nuevo coronavirus.Este cierre temporal no afectará los intercambios, que continuarán online como ocurre con la mayoría de las demás plazas bursátiles como el Nasdaq, aseguró el operador en un comunicado.Esa decisión, tomada "para proteger la salud y el bienestar" de las personas afectadas, se aplicará también a los demás parqués gestionados por el operador bursátil en Nueva York (NYSE American Options) y San Francisco (NYSE Arca Options). La bolsa de Chigaco, gestionada por CME, ya cerró su sede el pasado viernes. El New York Stock Exchange llevaba semanas preparándose a un posible cierre de su edificio y había realizado pruebas para unos intercambios totalmente electrónicos. También multiplicó las medidas sanitarias para evitar la llegada del coronavirus al parqué, famoso por las imágenes de los operadores bursátiles gritando de alegría o de enfado según los vaivenes de los índices. De todas formas, la presencia de los traders en la bolsa ya no es la que era hace años, y la mayoría de los intercambios se realizan desde los ordenadores de las salas de mercado de cada sociedad financiera. Ante el pánico que se adueñó de las bolsas mundiales por temor al coronavirus, algunos observadores sugirieron la posibilidad de cerrar completamente los mercados durante unos días. El secretario estadounidense de Tesoro, Steven Mnuchin, descartó esa opción el martes, aunque sí planteó la posibilidad de acortar los horarios de apertura. El operador CME ya rechazó esa idea. jum/lo/oaa/mr/ll/gma/dga