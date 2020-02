Los Angeles, 25 Feb 2020 (AFP) - Las actrices de Hollywood que acusan a Harvey Weinstein de delitos sexuales esperan que sea condenado a cadena perpetua en el nuevo juicio que enfrentará en Los Ángeles, aún sin fecha, tras el histórico fallo en Nueva York.El otrora poderoso productor cinematográfico fue hallado culpable el lunes de violación y agresión sexual en un veredicto considerado como un triunfo para el movimiento #MeToo contra esta conducta de abusos en la industria.La atención se vuelca ahora a California, donde le imputaron nuevos cargos."Harvey, te metiste con las mujeres equivocadas. Te esperamos aquí en Los Ángeles donde esperamos que tu condena sea cadena perpetua", dijo la actriz Louisette Geiss en una rueda de prensa a las afueras del ayuntamiento. "No te salvarás".Weinstein espera su sentencia tras las rejas en la cárcel de Rikers Island, en Nueva York, pero pasó la noche del lunes en un hospital de Manhattan después de manifestar dolor en el pecho.Si no va a prisión estaría "recibiendo un tratamiento especial", indicó la reportera de televisión Lauren Sivan, entre las 11 mujeres que hablaron en la conferencia de prensa.Varias de estas mujeres expresaron sus dudas sobre la gravedad del estado de salud del exproductor."Puede que esté pasando por un ataque de pánico, algo que todos hemos sentido", indicó Sarah Anne Massie.La fiscalía de Los Ángeles le acusa de haber agredido sexualmente a la exmodelo Lauren Young en el baño de una habitación de un hotel en Bervely Hills en 2013 cuando la mujer, entonces de 22 años, aspiraba a ser actriz.También le acusan de haber violado a una modelo italiana la noche antes del incidente con Young.Las mujeres rechazaron las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que calificó más temprano como una "gran victoria para las mujeres" el veredicto en Nueva York."En un momento en que nada menos que el presidente de Estados Unidos es un depredador sexual, y en la que un sinnúmero de otros depredadores siguen persistiendo, el veredicto de ayer fue una declaración fuerte e inquebrantable", dijo Melissa Sagemiller.Trump ha sido acusado al menos por 16 mujeres de acoso o agresión sexual, aunque siempre ha negado cualquier mala conducta y nunca ha sido inculpado ante la justicia.Weinstein conocerá su sentencia en Nueva York el 11 de marzo, que será de 5 a 29 años tras las rejas.La asistente de producción Mimi Haleyi, cuyo testimonio fue clave para el caso de los fiscales en Nueva York, dijo el martes a la cadena CBS que la condena fue un "gran alivio"."Estoy muy agradecida de haber sido escuchada y creída".La fiscalía del condado de Los Ángeles no ha dicho cuándo comenzará su juicio. amz-jt/dga -------------------------------------------------------------