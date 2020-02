Añade detalles de la detención, declaraciones del director de la policía, del ministro de Seguridad y su llegada a la sede policial ///Ciudad de Panamá, 13 Feb 2020 (AFP) - El dominicano Gilberto Ventura Ceballos, quien se había escapado de la cárcel donde cumplía una condena de 50 años por asesinar a varios panameños de origen asiático, fue recapturado este jueves, informó el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo."Panamá, tenemos a Ventura Ceballos" escribió Cortizo en su cuenta de Twitter.El director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, también confirmó la detención, que se produjo este jueves en la comunidad de El Salado, 360 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá. Esta localidad está ubicada en la provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, y en ella hay un puerto natural pesquero al que llegan muchos botes.Ventura fue detenido cuando se encontraba oculto debajo de un puente. El fugitivo portaba binoculares, dinero y una radio "que le permitía comunicarse con las personas que lo estaban ayudando", señaló Miranda en conferencia de prensa.La captura se produjo después de que la policía, a través de información de inteligencia, realizara "diferentes operaciones de engaño" para despistar a Ventura en su huida, según Miranda."Sabemos que lo estaban ayudando porque él no llegó allá solo, no se fue a pie", agregó.Tras su detención, Ventura fue llevado en una aeronave policial al aeropuerto capitalino de Albrook y llevado a la sede principal de la Policía.Pasadas las 21H15GMT, bajó esposado de pies y manos y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, con más de 10 vehículos y dirigido personalmente por el propio Miranda.El pasado 4 de febrero las autoridades panameñas anunciaron que Ventura se había fugado de la cárcel La Nueva Joya, en la localidad de Pacora, al este de Ciudad de Panamá.Su fuga de prisión, la segunda que protagonizó en Panamá, llevó a la renuncia del ministro de seguridad, Rolando Mirones, y al cese del ministro de Gobierno, Carlos Romero.Ventura fue condenado en julio de 2018, junto a otro dominicano y dos panameños, por matar entre 2010 y 2011 a cinco jóvenes panameños de ascendencia china, a los que secuestraron, asesinaron y enterraron en una casa para luego pedir rescate.En 2011, Ventura fue detenido en República Dominicana y extraditado a Panamá, pero escapó el 28 de diciembre de 2016. Estuvo prófugo hasta el 22 de septiembre de 2017, cuando fue capturado en Costa Rica y entregado a Panamá.La policía había ofrecido una recompensa de 50.000 dólares. Las autoridades separaron de sus cargos a varios policías encargados de la vigilancia del penal donde se encontraba Ventura."Vamos a tomar todas las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. En su momento vamos a dar a conocer los posibles responsables de este hecho", afirmó el ministro de Seguridad, Juan Pino.jjr/gm