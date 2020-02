Argentina otorga documento de identidad número 9.000 con cambio de género =(Video)= Buenos Aires, 13 Feb 2020 (AFP) - Argentina entregó este jueves el documento nacional de identidad número 9.000 con datos rectificados por cambio de género, un derecho establecido por ley desde 2012.En una ceremonia en la casa de gobierno encabezada por el presidente Alberto Fernández, la médica y compositora musical Isha Escribano de 51 años obtuvo su documento nacional de identidad con los datos rectificados.Según lo establece la normativa, toda persona mayor de edad puede solicitar que sus documentos reflejen su identidad de género autopercibido con sólo declarar su voluntad ante el registro nacional de las personas."Tengo un documento ahora que representa mi identidad y que me permite llevar una sonrisa en el rostro. Me pasé la vida con miedo", dijo Escribano al recibirlo.A su lado Fernández celebró la entrega y consideró una "estupidez hacer sufrir a la gente por no respetar lo que cada uno es y obligarlos a ser lo que otros quieren que sean"."Recompusimos la vida de más de mil personas por año desde que está vigente la ley", remarcó Fernández.A su turno la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, consideró que se trata de "un acto de reparación".Ante un salón colmado y con la presencia de representantes de organizaciones que luchan por los derechos de las personas trans, Fernandez llamó a celebrar la conquista."Hoy estamos siendo una mejor sociedad, celebremos hoy somos un poco más iguales", dijo.Argentina ha sido pionera en América Latina con la ley de Identidad de Género, promulgada en mayo de 2012, y la de matrimonio homosexual, aprobada en 2010, ambas durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015), actual vicepresidenta.sa/nn/lp