SHOTLIST LONDRES, REINO UNIDO28 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Primer plano Ben Wilson pintando goma de mascar2. Plano medio Ben Wilson pintando goma de mascar3. Paneo de arriba hacia abajo Ben Wilson pintando goma de mascar4. Primer plano pintura de Ben Wilson sobre goma de mascar 5. SOUNDBITE 1 - Ben Wilson, artista urbano (hombre, inglés, 6 seg.): "Se trata de tomar un acto desconsiderado y tratar de transformarlo en algo positivo." "I'm Ben Wilson, people call me "the Chewing Gum man". And for the last 15 years, I’ve been transforming discarded chewing gum which is on the streets of London and beyond into artwork. So it’s taking a thoughtless action and trying to transform it hopefully into something positive." 6. Plano medio obra de Ben Wilson sobre escalera cerca de catedral de Saint Paul7. Paneo de izquierda a derecha río Támesis y Ben hablando sobre su arte en el Millenium Bridge8. Plano general paseantes en el Millenium Bridge 9. Primer plano obra de Ben Wilson10. Primer plano obra de Ben Wilson11. Primer plano Ben Wilson pintando goma de mascar12. Cambio de foco Ben Wilson pintando goma de mascar13. Primer plano producto terminado14. Plano medio Ben Wilson pintando goma de mascar15. Primer plano Ben Wilson pintando goma de mascar16. Plano medio transeúntes hablando con Ben 17. Plano general transeúntes hablando con Ben 18. SOUNDBITE 2 - Ben Wilson, artista callejero (hombre, inglés, 6 seg.): "Es realmente triste el impacto que tienen los humanos en su entorno, la cantidad de basura que creamos." "It’s sad really the impact that humans have on their environment, the amount of rubbish that we create." 19. Cámara rápida Ben Wilson pintando sobre goma de mascar en puente20. Zoom in obra de Ben Wilson21. Primer plano obra de Ben Wilson22. Primer plano obra de Ben Wilson