Presentación"1917" parte favorita de unos Óscar muy criticados por su falta de diversidad Por Andrew MARSZAL, Javier TOVAR =(Fotos+Fotos archivo+Infografía+Video)= Hollywood, Estados Unidos, 7 Feb 2020 (AFP) - El filme bélico "1917" parte favorito para los Óscar de este domingo, eclipsados una vez más por la falta de diversidad entre sus nominados.Las grandes estrellas de Hollywood desfilarán por la alfombra roja del teatro Dolby en Los Ángeles para la noche más esperada del cine, que marca además el fin de la temporada de premios.Ninguna mujer aspira a la estatuilla de dirección, y Cynthia Erivo ("Harriet") es la única no blanca nominada en las categorías de actuación, lo que generó duras críticas por un problema que algunos creían en vías de resolverse.El año pasado, por ejemplo, los dos premios de actuación de reparto fueron para dos actores negros, Regina King y Mahershala Ali, que además es musulmán. Y el de mejor actor fue para Rami Malek, hijo de inmigrantes egipcios."No los llamaría #OscarSoWhite (Óscars muy blancos), sino #OscarsAsUsual (Óscars típicos)", dijo a la AFP el columnista de premios del sitio Deadline, Pete Hammond, en referencia a las etiquetas que señalan en redes sociales la falta de diversidad."Una película británica se lleva al final una victoria tradicional, cuatro actores blancos ganan también... es como si los Óscars ocurrieran hace 30 años"."1917", del británico Sam Mendes, ambientada en la I Guerra Mundial y filmada en "una toma", se llevará el mayor premio de la ceremonia, según pronósticos de la industria."Está en el patrón del Hollywood tradicional, es lo que gusta en los Óscar", indicó el editor de premios de la revista Variety, Tim Gray. "Es grande, es épica, pero no sigue una fórmula. Es un golpe de gracia, es la perfecta demostración de lo que significa hacer cine".Con todo, un nuevo y complejo sistema de votación introducido el año pasado podría abrir el camino a alguna sorpresa, como la aclamada película surcoreana "Parásitos", de Bong Joon-ho, que sigue a una familia pobre que se infiltra en un hogar rico, en una mirada casi universal al abismo de clase cada vez más amplio.Con seis nominaciones, es favorita para mejor filme internacional, pero compite también por el mayor premio de la noche, el de mejor película, que ninguna producción en lengua no inglesa ha ganado."Roma" del mexicano Alfonso Cuarón estaba entre las favoritas del año pasado, pero el premio fue al final para "Green Book", que pese a las polémicas entraba más en la fórmula de Hollywood. - Categorías cantadas - "Guasón" llega con 11 nominaciones, incluida la de mejor actor para Joaquin Phoenix, una casi garantizada, mientras que "El irlandés" de Martin Scorsese, y "Había una vez en Hollywood" de Quentin Tarantino, tienen 10, igual que "1917".Además de Phoenix, y siguiendo la tendencia de la temporada de premios, Renee Zellweger es favorita para ganar el Óscar a mejor actriz por su papel como Judy Garland en "Judy"Brad Pitt y Laura Dern, que vienen arrasando en la temporada, podrían llevarse los premios de mejor actor y actriz de reparto. El primero interpretó a un doble de actores en la oda de Tarantino a Hollywood, mientras que Dern dio vida a una despiadada abogada de divorcios en "Historia de un matrimonio".Antonio Banderas está nominado a mejor actor por "Dolor y Gloria" de Pedro Almodóvar, que también está nominada a mejor filme internacional. Ambos con pocas chances."No veo ningún escenario en el que alguno de ellos aparezca perdedor", señaló Hammond. "La gente siempre dice 'siempre hay una sorpresa en los Óscar'... pero creo que estos cuatro van a ganar".No están tan claras categorías como mejor guión, mejor edición o mejores efectos visuales, donde aparecen competitivas películas como la sátira nazi "Jojo Rabbit" el drama "Mujercitas" y hasta la épica cinta de superhéroes "Avengers: Endgame".Elton John, favorito al Óscar a la mejor canción con "(I'm Gonna) Love Me Again", de "Rocketman", se presentará en el escenario del Dolby junto a Billie Eilish, la gran ganadora del Grammy y compositora del próximo tema de la cinta del 007.Y como el año pasado, el Óscar no tendrá anfitrión y usará a estrellas de Hollywood para presentar los premios.La lista tiene más diversidad que los nominados con nombres como Oscar Isaac, Sandra Oh, Chris Rock, Mahershala Ali, Salma Hayek, Regina King, Spike Lee y Lin Manuel Miranda entre los presentadores.amz-jt/gma -------------------------------------------------------------