agrega mención Infografía ///Asunción, 17 Dic 2019 (AFP) - Brasil comenzará la clasificatoria sudamericana hacia el Mundial de Catar-2022 recibiendo a Bolivia, y Argentina, sin el suspendido Lionel Messi, será anfitrión de Ecuador en la primera fecha, el 26 de marzo próximo.Según el sorteo realizado este martes en la sede de la Conmebol, en Asunción, la primera etapa contempla los duelos entre Paraguay y Perú, Colombia con Venezuela, la única selección sudamericana que nunca ha clasificado a un Mundial, y Uruguay frente a Chile en Montevideo, dos de las selecciones que "pueden sufrir el recambio generacional" según el excapitán celeste Diego Lugano.Será la séptima eliminatoria consecutiva, desde el Mundial de Francia-1998, con el sistema de todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, y se disputará en dobles fechas, 18 en total, desde marzo del año próximo hasta noviembre de 2021. Habrá un receso durante la Copa América 2020 (del 12 de junio al 12 de julio) que por primera vez la organizarán dos países juntos, Colombia y Argentina. - Dura clasificatoria - La Conmebol, con diez federaciones afiliadas, tiene cuatro cupos directos a Catar-2022 y un quinto a dirimir con una selección de otro continente.El titular del organismo, el paraguayo Alejandro Dominguez, aseguró en un mensaje que Sudamérica volverá a ocupar los lugares históricos en competitividad y triunfos en Catar.Remarcó que las eliminatorias sudamericanas son reconocidas como las más competitivas del mundo pero que lamentablemente solo tiene derecho a ocupar cuatro plazas y media en los mundiales."Ahora vamos a trabajar para que la Copa del Mundo vuelva a Sudamérica", auguró.Tras el sorteo, varios entrenadores y figuras coincidieron que las eliminatorias sudamericanas son sumamente competitivas y que la mayoría de las elecciones se han igualado.El técnico de Perú, el argentino Ricardo Gareca, dijo que las eliminatorias sudamericanas "tienen esa característica: son muy difíciles".En similar sintonía, el orientador de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, señaló que las eliminatorias "son muy intensas, muy equilibradas y muy difíciles". - Messi, última oportunidad - Si Argentina logra su cupo a Catar, algo que ocurre sucesivamente desde México-1970, será el quinto y tal vez último Mundial de Lionel Messi, de 32 años, quien perdió la final de Brasil-2014 ante Alemania y nunca ha logrado un título con la selección absoluta.Messi no podrá jugar el primer partido de la clasificatoria ante Ecuador en marzo debido que debe purgar un partido de suspensión por haber sido expulsado en el partido por el tercer puesto de la Copa América Brasil-2019 ante Chile.Varias de las principales figuras de sudamericanas "van a arrancar la eliminatoria con 32 años pero van a terminar con 34, 35. No es lo mismo. Lo sé por experiencia. Ese es el gran drama de todas las selecciones. Los cambios generacionales se notan en el medio de una competencia tan exigente como la eliminatoria", dijo Lugano.Como Messi, los uruguayos Luis Suárez y Édinson Cavani, la temible dupla de ataque de Uruguay, llegarán con 35 años al Mundial de Catar (se juega entre noviembre y diciembre de 2022) si el combinado charrúa firma la clasificación. Para la generación dorada de Chile, que ganó las Copas América de 2015 y 2016 liderada por Arturo Vidal y Alexis Sánchez, pero fracasó en su intento de clasificar a Rusia-2018, esta será su última fase eliminatoria.Brasil, actual campeón de la Copa América, será primero anfitrión del clásico sudamericano ante Argentina, en la fecha 6, en octubre de 2021, mientras que la revancha será en Buenos Aires en la jornada del 14 en septiembre de 2022.El calendario de juegos de las eliminatorias a Catar-2022 es el siguiente: FECHA 1: jueves 26 de marzo 2020Argentina vs. EcuadorUruguay vs. ChileColombia vs. VenezuelaBrasil vs. BoliviaParaguay vs. Perú FECHA 2: martes 31 de marzo 2020Bolivia vs. ArgentinaPerú vs. BrasilVenezuela vs. ParaguayChile vs. ColombiaEcuador vs. Uruguay FECHA 3: jueves 3 de septiembre 2020Argentina vs. ParaguayColombia vs. UruguayBrasil vs. VenezuelaBolivia vs. EcuadorChile vs. Perú FECHA 4: martes 8 de septiembre 2020Perú vs. ArgentinaUruguay vs. BrasilVenezuela vs. ChileParaguay vs. BoliviaEcuador vs. Colombia FECHA 5: jueves 8 de octubre 2020Argentina vs. UruguayColombia vs. BrasilVenezuela vs. EcuadorBolivia vs. PerúChile vs. Paraguay FECHA 6: martes 13 de octubre 2020Brasil vs. ArgentinaUruguay vs. BoliviaPerú vs. VenezuelaParaguay vs. ColombiaEcuador vs. Chile FECHA 7: jueves 12 de noviembre 2020Argentina vs. ChileUruguay vs. ParaguayPerú vs. ColombiaBrasil vs. EcuadorBolivia vs. Venezuela FECHA 8: martes 17 de noviembre 2020Colombia vs. ArgentinaVenezuela vs. UruguayParaguay vs. BrasilChile vs. BoliviaEcuador vs. Perú FECHA 9: jueves 25 de marzo 2021Venezuela vs. ArgentinaPerú vs. UruguayBolivia vs. ColombiaChile vs. BrasilEcuador vs. Paraguay FECHA 10: martes 30 de marzo 2021Argentina vs. BoliviaUruguay vs. EcuadorColombia vs. ChileBrasil vs. PerúParaguay vs. Venezuela FECHA 11: jueves 3 de junio 2021Paraguay vs. ArgentinaUruguay vs. ColombiaPerú vs. ChileVenezuela vs. BrasilEcuador vs. Bolivia FECHA 12: martes 8 de junio 2021Argentina vs. PerúColombia vs. EcuadorBrasil vs. UruguayBolivia vs. ParaguayChile vs. Venezuela FECHA 13: jueves 2 de septiembre 2020Uruguay vs. ArgentinaPerú vs. BoliviaBrasil vs. ColombiaParaguay vs. ChileEcuador vs. Venezuela FECHA 14: martes 7 de septiembre 2021Argentina vs. BrasilColombia vs. ParaguayVenezuela vs. PerúBolivia vs. UruguayChile vs. Ecuador FECHA 15: jueves 7 de octubre 2021Chile vs. ArgentinaColombia vs. PerúVenezuela vs. BoliviaParaguay vs. UruguayEcuador vs. Brasil FECHA 16: martes 12 de octubre 2021Argentina vs. ColombiaUruguay vs. VenezuelaPerú vs. EcuadorBrasil vs. ParaguayBolivia vs. Chile FECHA 17: jueves 11 de noviembre 2021Argentina vs. VenezuelaUruguay vs. PerúColombia vs. BoliviaBrasil vs. ChileParaguay vs. Ecuador FECHA 18: martes 16 de noviembre 2021Ecuador vs. ArgentinaPerú vs. ParaguayVenezuela vs. ColombiaBolivia vs. BrasilChile vs. Uruguayhro/ol/ma -------------------------------------------------------------