Madrid, 11 Dic 2019 (AFP) - Greta Thunberg acusó este miércoles a los países ricos que anunciaron ambiciosas metas de reducción de emisiones de "engañar" con la letra pequeña y estimó que "no se está haciendo nada" para evitar una catástrofe climática.La adolescente sueca intervino en la COP25 de Madrid, donde unos 200 países están reunidos hasta el viernes con el objetivo de intensificar la lucha contra el cambio climático.La mayoría de Estados trabaja con metas de reducción de emisiones a medio plazo y uno de los temas centrales de las negociaciones es la necesidad de aumentar la ambición de cada uno."Un puñado de países ricos prometió reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en X por ciento para tal o cual fecha, o bien alcanzar la neutralidad carbono en X años", dijo Thunberg, emblema de la lucha contra el cambio climático."Esto puede parecer impresionante a primera vista (...) pero esto no es liderazgo, es engaño, porque la mayoría de estas promesas no incluyen la aviación, el transporte marítimo ni la importación y exportación de mercancías. En cambio, incluyen la posibilidad de que los países compensen sus ambiciones fuera de sus fronteras", denunció.Mientras los científicos son cada vez más tajantes sobre la necesidad de actuar urgentemente para limitar el calentamiento del planeta por debajo de +2 ºC, la joven militante deploró que no se esté avanzando."Díganme, ¿cómo reaccionan ante estas cifras [científicas] sin sentir al menos un poco de pánico, cómo responden al hecho de que no se esté haciendo nada sin sentir al menos un poco de ira?". La Conferencia de la ONU sobre el Clima parece haberse convertido "en una oportunidad para los países para negociar resquicios legales y evitar elevar la ambición", deploró Thunberg.Emplazó a los países ricos a asumir su responsabilidad y alcanzar la meta "cero emisiones de una manera mucho más rápida y luego ayudar a los más pobres a hacer lo propio".app/pc