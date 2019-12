* El Dow Jones Jones era arrastrado por la caída de un 2,2% en las acciones de Boeing Co, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) confirmó que no permitirá que el avión 737 MAX de la empresa vuelva a realizar vuelos antes de fin de año. * El índice industrial era también presionado por Home Depot Inc, que caía un 1,2% tras pronosticar un crecimiento de las ventas para el año fiscal 2020 por debajo de las expectativas de Wall Street.