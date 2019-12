Buenos Aires, 9 Dic 2019 (AFP) - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el primer jefe de Estado en llegar a Argentina para la investidura de Alberto Fernández, hizo este lunes una ofrenda floral en el monumento al general José de San Martín, tradicional ceremonia de mandatarios visitantes.Díaz-Canel arribó el domingo a Buenos Aires para asistir el martes a la toma de posesión del peronista de centro-izquierda Alberto Fernández y de su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, quien ocupará la vicepresidencia y será jefa del Senado.La presidencia de Chile anunció, en tanto, que el mandatario Sebastián Piñera estará presente en la ceremonia, en el primer viaje que realizará fuera de su país desde el estallido social, el 18 de octubre.En Argentina, se espera la llegada del mandatario paraguayo Mario Abdo Benítez y de su homólogo de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien estará acompañado por el presidente electo Luis Lacalle Pou, invitado por Fernández a su investidura.Desde Brasil, por el momento no viajará el presidente Jair Bolsonaro ni otra figura diplomática, por lo que el mayor socio comercial de Argentina estará solo representado por el embajador en Buenos Aires, Sérgio Danese."Estoy analizando la lista de invitados. Cuando yo asumí, tampoco invité a algunas autoridades. Nuestro comercio con Argentina se mantiene de la misma forma, sin ningún problema, no va a interferir en nada", declaró este lunes Bolsonaro, quien no oculta su escasa simpatía hacia el nuevo mandatario argentino.Consultado la semana pasada sobre su asunción, Fernández aclaró que "todos los presidentes están invitados a mi asunción, desde Bolsonaro hasta (Nicolás) Maduro"."Lula (Luiz Inacio Lula da Silva) me dice que prefiere venir después. Lula y Dilma (Rousseff) son amigos que quiero, como lo es Evo (Morales)", dijo en referencia a los exmandatarios de Brasil y de Bolivia.El viernes pasado, Morales, asilado en México, llegó a Cuba en "un viaje temporal", informó la cancillería mexicana. Se especula que desde allí podría seguir camino a Argentina, donde además vive la mayor colectividad boliviana fuera de su país y se instalaron hace pocos días sus dos hijos.Fernández calificó la crisis de Bolivia como un golpe de Estado. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, no estará presente en su asunción.Por México, asistirá la secretaria de la Gobernación, Olga Sánchez, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que los cancilleres Gustavo Meza Cuadra representarán a Perú y Denis Moncada a Nicaragua.ls/nn/mps