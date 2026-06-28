¿Cuál es la temperatura promedio en Panamá?

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 28 de junio?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Panamá.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 34 grados, la probabilidad de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 40%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 37 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que alcancen un nivel de hasta 10.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 25 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 27%, mientras que las ráfagas de viento serán de 33 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá existen dos zonas climáticas predominantes. La primera abarca los climas tropicales lluviosos, donde las temperaturas superan los 20°C y se propicia el desarrollo de plantas que requieren de calor y humedad. Por otra parte, se encuentra la zona que contempla climas templados lluviosos.

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En consecuencia, en la ciudad con el nombre homónimo la temperatura anual es calurosa, con promedio máximo de 30°C.

Debido a que está ubicado en la zona Intertropical predomina el ambiente tropical y altas temperaturas la mayor parte del año, por lo que una de las mejores épocas para visitar el país es durante noviembre y diciembre, ya que por lo regular es más fresco, permitiendo dar paseos más extensos.

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Protección Civil exhorta a la población a atender las medidas de prevención e indicaciones y en caso de emergencia comunicarse a los teléfonos 9 1 1 | 520-4429 | 520-4426 |*335.