Tom Corley podría haber sido un anodino contador dedicado a completar las declaraciones de impuestos de personas y negocios de Nueva Jersey, donde funciona su firma Cerefice & Co. Sin embargo, hace 10 años un libro torció su destino: se tituló Rich Habits y lo escribió él mismo. “El éxito es elusivo”, escribió. “¿Por qué? ¿Por qué los ricos son tan ricos?”. A partir de esas preguntas comenzó una investigación que lo sacó de su oficina, y lo llevó al mundo, y varios libros más tarde (Rich Kids; Change Your Habits, Change Your Life y Rich Habits, Poor Habits) mantiene actualidad. Porque, tanto entonces como ahora, el 85% de los millonarios en los Estados Unidos no nacieron ricos, sino que fue algo que ellos hicieron para convertirse en tales.