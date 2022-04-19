«The Boys»: كل تفاصيل الموسم الثالث

«الأولاد»: في 3 يونيو يأتي الموسم الثالث. (برايم فيديو)

لدى The Boys الآن موسمين على Prime Video وتلقى استقبالًا ممتازًا من المشاهدين. كنوع من هجاء قصص الأبطال الخارقين، تمكن The Boys (الذي أنشأه Eric Kripke) مع تصنيف للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، من وضع نفسه كواحد من أكثر المقترحات الأصلية في السنوات الأخيرة.

بدأ الموسم الثالث تسجيلاته في بداية العام الماضي، وبالتالي تجنب الصور الرمزية التي تم إنشاؤها بواسطة COVID-19، وانتهت في سبتمبر 2021. وبالتالي فإن تاريخ عودة The Boys بموسمه الثالث سيكون 3 يونيو المقبل. ستكون الحلقات الثلاث الأولى متاحة في يوم العرض الأول، ثم سيتم تحميل بقية الحلقات أسبوعيًا حتى اكتمالها المتوقع في 8 يوليو.

سيرى الأولاد و السبعة بعضهم البعض مرة أخرى كما نتمنى جميعًا أن يعقد الاجتماع بين بيلي بوتشر (كارل أوربان) و هوملاندر (أنتوني ستار) دفعة واحدة وتسوية الأمور بينهما بأسلوب الإنتاج. في المقطع الدعائي تمكنا من رؤية مشهد حيث يكونان معًا وأيضًا كيف يبدأ ريان (كاميرون كروفيتي)، ابن Homelander، في استخدام سلطاته.

(مفسدين الانتباه). دعونا نتذكر أنه في نهاية الموسم الثاني رأينا كيف أن رفيقة هوملاندر المشؤومة، ستورمفرونت (آية كاش)، قد هزمت أخيرا بعد أن فقدت أطرافها. ماضيه النازي جعله أكثر بغيضة. لكن هل مات حقاً؟ في مقابلة مع مجلة إنترتينمنت ويكلي، أشار كاش إلى دوره وقال: «أعتقد أنهم تركوا الباب مفتوحًا، لكنني أشعر أيضًا أنه لم يتبق الكثير منه. من الناحية الفنية، لم تمت، لكنني أعتقد أنه سيتعين عليك فقط مشاهدة الموسم الثالث لمعرفة ما حدث». ولكن بغض النظر عن وجوده أم لا في هذا الموسم الثالث، فإن ما سنراه هو إرث المشجعين اليمينين المتطرفين الذين غادروهم بعد وقته في The Seven، المسمى Stormchasers.

ولكن سيكون لدينا أيضًا أبطال خارق/أشرار جدد. من ناحية، ينضم جنسن أكليس (خارق للطبيعة) إلى هذه السلسلة باسم Soldier Boy، ومن ناحية أخرى سيكون لدينا أيضًا The Walking Dead السابق، لورا هولدن، الذي سيعطي الحياة لـ Crimson Countees (الكونتيسة قرمزي)، وهو نوع من المحاكاة الساخرة للساحرة القرمزية وعضو من الفريق بقيادة جندي بوي، الاسترداد.

وقال كريبك للمجلة المذكورة أعلاه: «سنستكشف تاريخ هذا الفريق وجميع أعضائه ». في الواقع، ستأخذ الحلقة الأولى من الموسم الجديد اسم هذه المجموعة وستطلق عليها «الاسترداد».

ستتم إضافة ثلاثة أبطال خارقين جدد على أنهم متكررون للموسم الثالث. من ناحية، سيكون لدينا الأسرع من الصوت (شريك Starlight السابق)، الذي سيلعبه مايلز غاستون فيلانويفا (المقيم). كما سيتم إضافة Nich Wechsler (انتقام/سلالة) باسم Blue Hawk، والممثل شون باتريك فلانيري (دكستر) سيكون البارود، وهو عضو آخر في مجموعة Soldier Boy. كان لهذه الشخصية مشاركة قصيرة جدًا في الموسم الأول عندما ظهر في الحلقة الثانية في تقرير صحفي على شاشة التلفزيون. هناك يقول عبارة تفترضه كمدافع عن السلاح: «إذا كان هناك المزيد من الأشخاص المسلحين، ربما لن أضطر إلى إنقاذ اليوم في كل مرة». الممثل الذي لعبها في تلك المناسبة كان جويل جاجن (Bad Blood). من جانبها، ستكون كاتيا وينتر (سبيلي هولو) الممثلة الضيف لهذا الموسم. ستتولى دور ليتل نينا، المافيا من روسيا.

مما لا شك فيه، سوف نتابع عن كثب الجزار الذي يفكر في ما إذا كان سيصبح البطل العظيم لهذه القصة أو إذا كان سينضم إلى جانب الأشرار. دخل Urban في هذه الشخصية التي تعاني من صراع داخلي بين واجب أن يكون ورغبته في الانتقام. في حديثه إلى EW، قال: «لهزيمة الوحش، هل تصبح الوحش؟ وأعتقد أن هذا أحد الأشياء الرائعة في هذا الموسم: كل الشخصيات تواجه هذا الاختيار. إلى أي مدى هم على استعداد للذهاب؟ ما هو الخط الذي يرغبون في عبوره لتحقيق ما يريدون تحقيقه؟ بالنسبة لجميع الشخصيات في السلسلة، فإنه يخلق صراعًا، ومن الممتع معرفة من ينتهي به الأمر حقًا إلى جانبه».

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