كارين ديجو هي ampayada التعارف رجلين, لكنها تدعي أنها عزباء: «إنهم لا يقصدون أي شيء»

كاميرات تلفزيون Magaly La Firme اشتعلت فتاة الواقع السابقة كارين ديجو الأربعاء الماضي، 13 أبريل في ملهى ليلي حيث شوهد وهو يقبل رجل أعمال من اسم قيصر ري دي كاسترو. ومع ذلك، في يومي الجمعة 15 والسبت 16 تم تسجيله مع كريستيان بوهلر، الذي كانت مرتبطة به قبل أسابيع.

على الرغم من حقيقة أن النموذج بعيد عن التلفزيون، إلا أنها مرة أخرى في منتصف عين الصحافة وهي تلعب دور البطولة في ampay الشهير ماجالي مدينا. في الصور التي تم إصدارها في 18 أبريل، يمكن ملاحظة أن الممثلة كانت مع أصدقائها في ملهى ليلي في بارانكو ثم انتقلت، مع البالغ من العمر 38 عامًا، إلى حفلة خاصة.

كلاهما يبدو حنونًا للغاية معانقة وتقبيل في عدة مناسبات. ثم، في حوالي الساعة 6:11 صباحًا، ينزل بها إلى منزله. في وقت لاحق، سجلوا العضو السابق في Esto es Guerra في Chaclacayo في 16 أبريل في اجتماع مع كريستيان بوهلر.

في المادة، يمكنك أن ترى أن كارين ديجو تنزل من نفس السيارة حيث يحصل ما يسمى بـ «madurito» لاحقًا. وفقًا لمراسل البرنامج، أمضى المضيف الزميل وبوهلر يومين معًا، عائدين إلى ليما بعد ظهر يوم السبت.

أخيرًا، في نفس اليوم من المساء، التقى العضو السابق في «Combate» مع سيزار ري دي كاسترو في اجتماع صغير ثم خرج في نزهة على الأقدام. يعطيها معطفه في نفس الوقت الذي يداعب فيه وجهها ويقبلها وداعًا في وقت متأخر من الصباح.

تدعي كارين ديجو أنها عزباء

ذهب ما يسمى بـ «أوراكوس» بحثًا عن المؤثر لاستشارتها حول هذه الصور و «التحركات المزدوجة السوداء» المزعومة التي ستقوم بها. أكدت كارين ديجو أنها عازبة وأنه بسبب تلفزيون Magaly La Firme لم تتمكن من إنهاء علاقتها مع كريستيان بوهلر.

قالت كارين وسأل المراسل عن اجتماعهما في تشالاكايو: «حاولت الحصول على شيء مع شخص واحد ولم تزدهر الأمور بسببك». «هذا لا علاقة له به (أنهم تم القبض عليهم معًا)، نحن من بين الأصدقاء وقبل كل شيء صداقة».

تم استجواب إجاباتها من قبل الصحفي الذي كان يستجوبها ولم تتردد في إخبارها أن لديها مقطع فيديو لتقبيلها مع رجل الأعمال سيزار ري دي كاسترو. على الرغم من كونها متوترة ومفاجئة قليلاً، أوضحت كارين ديجو أنها لم تكن على علاقة غرامية مع شخص ما. «أنا لست مع أي شخص. (القبلة) لا يعني أي شيء. أنا وحدي وليس لدي أي علاقة مع أي شخص على الإطلاق».

استمر في القراءة